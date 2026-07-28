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Parlament

ERC rebutja que Illa comparegui d’urgència pel fiasco de les proves PISA

Els republicans veuen «absurd» fer comparèixer el president sense tenir encara els resultats de la investigació interna i insten el president a comparèixer al setembre ja amb les conclusions de les diligències practicades

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en l’últim ple del Parlament

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en l’últim ple del Parlament / Alejandro Garcia / EFE

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Carlota Camps

Barcelona

Les explicacions donades per la consellera Esther Niubó sobre el fiasco de les proves PISA no van aconseguir convèncer cap dels grups de l’oposició, tampoc als seus socis parlamentaris. No obstant, ERC ha rebutjat convocar un ple d’urgència aquest divendres per debatre i votar si el president Salvador Illa havia de comparèixer d’urgència per donar explicacions. Ho havia demanat Junts, però no ha aconseguit prou vots perquè la convocatòria tiri endavant.

En cas d’haver-se aprovat en el ple, el president hauria disposat de 30 dies hàbils per donar aquestes explicacions, i podria haver decidit fer-ho aquest mateix divendres o ja al setembre. No s’ha arribat a aquest punt, però, perquè els republicans han tombat la petició dels postconvergents en la Junta de Portaveus celebrada aquest dimarts.

Els republicans han defensat que era «absurd» fer comparèixer el president sense tenir encara els resultats de la investigació interna posada en marxa pel mateix departament afectat, i han defensat que Illa comparegui al setembre, un cop es coneguin les conclusions de les diligències practicades.

La polèmica arriba després de saber-se que els resultats catalans d’aquestes proves impulsades per l’OCDE no seran vàlids perquè va eximir més d’un 23% dels estudiants que formaven part de la mostra per tenir problemes d’aprenentatge, quan només està permès excloure com a màxim el 5%. Per tant, les notes no es podran comparar amb els «catastròfics» resultats de la passada edició, que van assenyalar una caiguda d’entre 30 i 40 punts en comprensió lectora, matemàtiques i ciències, cosa que equival a la pèrdua de gairebé un curs escolar. 

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La consellera va descartar actuacions immediates, al·legant que hi ha una investigació interna «de caràcter reservat» en curs, malgrat que el departament va tenir constància de l’error que invalidava les proves al març.

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