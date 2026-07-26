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L'R2, l'R2 nord i l'R11 recuperen el servei entre Sant Andreu i Montcada, després que Adif donés per reparat l'esvoranc

S'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació

Un tren de Rodalies fent les marxes blanques entre Montcada i Sant Andreu abans de recuperar el servei ferroviari

Un tren de Rodalies fent les marxes blanques entre Montcada i Sant Andreu abans de recuperar el servei ferroviari / Andrea Salazar

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ACN

Barcelona

L'R2, l'R2 nord i l'R11 han recuperat aquest diumenge al matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan va es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i, a la tarda, Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Finalment, aquest diumenge al matí s'ha restablert el servei ferroviari en el tram afectat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació.

Via: Diari de Girona

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