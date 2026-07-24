Quan dirigia Meteocat
La fiscalia demana set anys de presó per al germà de l’exconseller Felip Puig per un contracte irregular
La Fiscalia sosté que, quan Oriol Puig era director del Meteocat, va adjudicar a l’empresa Triacom uns treballs que no es van arribar a executar. La companyia havia estat investigada per un presumpte finançament il·legal de CDC
El jutge del 'cas 3%' investiga per frau al Servei Meteorològic de Catalunya
J. G. Albalat
La Fiscalia Anticorrupció reclama set anys de presó i 15 anys d’inhabilitació per a l’exdirector del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Oriol Puig Godés, germà de l’exconseller Felip Puig, per un delicte de frau a l’Administració i un altre de malversació de fons públics. L’acusació està relacionada amb la contractació, presumptament irregular i a dit, el 2011, de la productora audiovisual Triacom, gestionada per l’exgerent de TV3 Oriol Carbó, defensat per l’advocat Manuel González Peeters. L’empresa ha sigut investigada pel suposat finançament de CDC, segons l’escrit al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.
Els advocats de la Generalitat, que exerceixen l’acusació particular, sol·liciten per a l’ex alt càrrec cinc anys de presó i 11 anys d’inhabilitació per a Oriol Puig per un delicte de prevaricació administrativa i un altre de malversació de fons públics. En el seu escrit, la lletrada exposa que de la investigació judicial es desprèn que Triacom «formava part d’una estructura de finançament» de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), mitjançant el pagament de despeses de la campanya electoral del 2010 i a persones «lligades directament o indirectament» al partit. El 22 de juny, el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz va acordar l’obertura del judici oral no només contra Oriol Puig i Oriol Carbó, sinó també contra dues persones acusades de delictes vinculats a Triacom.
«Enriquir-se de forma il·lícita»
La fiscalia afirma que Oriol Puig Godés i Oriol Carbó, «de forma concertada i amb la finalitat d’enriquir-se de forma il·lícita en perjudici» de l’Administració autonòmica catalana, «van participar» en un expedient de contractació per a la creació d’una aplicació per a mòbils. Així, l’octubre del 2011, el llavors director del Meteocat, «de forma no justificada», va acordar l’inici d’aquest expedient mitjançant un procediment sense publicitat, amb un import màxim de 60.000 euros, IVA exclòs, i «sense basar-se en cap criteri tècnic ni comercial».
L’objecte d’aquest contracte, segons el fiscal Carlos Fernández Irízar, era la creació d’una aplicació de consulta d’informació meteorològica per a dispositius mòbils. Al plec de condicions tècniques no s’hi especificava res concret, precisa l’escrit, i aquesta «manca de les característiques tècniques necessàries», ja que l’únic requisit que s’hi incloïa era la valoració del preu ofert.
Serveis inexistents
D’aquesta manera, assenyala l’acusació pública, Oriol Puig va adjudicar aquesta tasca a l’empresa Triacom, malgrat saber que aquesta «no complia els requisits legals per executar» el servei, ja que l’activitat que desenvolupava «no coincidia amb l’objecte» de l’adjudicació. Triacom era una companyia audiovisual, responsable de la producció del popular concurs ‘El gran dictat’ de TV3, però no estava especialitzada en el disseny de pàgines web ni d’aplicacions.
Aquesta mercantil va emetre dues factures al Meteocat: una el 29 de desembre del 2011, per 28.320 euros, i una altra l’endemà, per 42.480 euros. Aquestes quantitats van ser abonades, tot i que els serveis objecte del contracte «no van ser prestats» per aquesta empresa, «s’ha ocasionat a l’entitat Meteocat un perjudici que ascendeix a 70.800 euros», remarca l’escrit.
La fiscalia sol·licita per a Oriol Carbó, per la seva banda, una pena de tres anys i sis mesos de presó i inhabilitació –la mateixa que demana la Generalitat–. A més, l’implica, juntament amb dos gestors d’empreses investigats, en una presumpta trama de «facturació irregular», per la qual s’enfronta a tres anys més de presó per falsedat documental.
Triacom, indica l’acusació pública, va participar entre el 2012 i el 2015 «per mitjà de l’emissió i recepció» de factures que «reflectien prestacions de serveis inexistents, amb la finalitat no només d’obtenir un benefici fiscal, sinó també de permetre el transvasament no justificat de fons» entre societats. Dues de les companyies implicades van girar factures a Triacom per treballs «inexistents» relacionats amb els programes El gran dictat o Fish & Chips.
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