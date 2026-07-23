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Es crearà un grup de treball

El Parlament avala estudiar un sistema de pagament per vinyeta a les autopistes catalanes després del col·lapse de l’AP-7

La majoria dels partits reclamen un sistema de vinyeta per acabar amb el col·lapse de l’AP-7

Imatge d'arxiu d'una cua de camions a l'AP-7 a Figueres .

Imatge d'arxiu d'una cua de camions a l'AP-7 a Figueres . / Gerard Vilà

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Carlota Camps

Barcelona

El col·lapse i l’augment de la sinistralitat de l’autopista AP-7, especialment des que va passar a ser gratuïta després de la supressió dels peatges al finalitzar els contractes de concessió, ha reobert el debat sobre el pagament per l’ús d’aquest tipus de vies. Després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, posés en dubte la idoneïtat d’aquella decisió, Govern i partits s’han autoimposat fer una profunda reflexió sobre si s’han de recuperar trams de pagament i sobre la possibilitat de crear algun tipus de sistema de tarifació per ús vinculat a les emissions o al tonatge, cosa que es coneix com la vinyeta.

Així ho ha aprovat aquest dijous el Parlament a proposta dels Comuns i amb el suport del PSC, Junts, ERC, i la CUP. El PP i Vox hi han votat en contra, mentre que Aliança Catalana s’ha decantat per una abstenció.

La moció avalada per la Cambra proposa la creació d’un grup de treball «sobre la vinyeta o pagament per ús de les vies d’alta capacitat» que inclogui la participació del Govern, els grups parlamentaris i el Govern, així com també dels agents socials i econòmics, els representants del sector del transport, les entitats municipalistes i les organitzacions ambientals.

El text insta a presentar una «proposta catalana de vinyeta» davant el Govern, i estableix que aquest sistema de pagament en cap cas pot «reproduir el model de peatge de barrera» ni penalitzar «la mobilitat obligada de les persones que no disposen d’alternatives reals de transport públic».

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En aquest sentit, la moció afirma que la proposta haurà d’incorporar «criteris socials, ambientals i de justícia territorial i que el sistema hauràde tenir en compte «la tipologia de vehicle», el seu «tonelatge» i el seu «quilometratge», amb l’objectiu que els vehicles dedicats al transport internacional i de llarg recorregut facin una «contribució específica» per ajudar al manteniment de la infraestructura i de les alternatives a aquestes vies.

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El Parlament avala estudiar un sistema de pagament per vinyeta a les autopistes catalanes després del col·lapse de l’AP-7

El Parlament avala estudiar un sistema de pagament per vinyeta a les autopistes catalanes després del col·lapse de l’AP-7
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