Onze de Setembre
La manifestació independentista de la Diada tindrà com a epicentre la plaça de Catalunya i comptarà amb seus a Girona i Amposta
L’ANC evita entrar en el debat sobre la participació d’Aliança Catalana en la marxa: "Ens dirigim a la gent, no hi ha partits convidats, ni vetats"
Carlota Camps
Les entitats independentistes encapçalades per l’ANC han fet públics aquest dimarts tots els detalls de la manifestació anual per la Diada. En aquesta ocasió, a més de la convocatòria habitual a Barcelona, hi haurà seus també a Girona i Amposta. Està previst que a la capital catalana s’organitzin dues marxes, una que començarà a la Gran Via – a l’encreuament amb Casanovas – i una altra que iniciarà el recorregut a la plaça de la Catedral i que avançarà per Via Laietana. Les dues columnes es trobaran a la plaça de Catalunya, on se celebrarà l’acte polític.
El lema d’aquest any és ‘Hi soc, hi som. Pel present i pel futur’ (estic, estem. Pel present i el futur) que es representarà a través de les dues marxes. A Barcelona, la primera columna –la que sortirà de Gran Via– simbolitzarà "el present" i estarà encapçalada per representants institucionals, convidats internacionals i altres col·lectius; mentre que la segona –la de la Catedral– estarà liderada per les organitzacions juvenils i evocarà "el futur". Amposta també comptarà amb dues columnes que confluiran al pont penjant, mentre que a Girona hi haurà una sola marxa amb inici a la plaça de Pompeu Fabra i arribarà fins a La Copa.
En l’acte de presentació de la manifestació, celebrat també a la plaça de Catalunya, han participat l’ANC, Òmnium, l’AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el Ciemen. Durant l’acte, el president de l’ANC, Josep Vila, ha evitat entrar en el debat sobre la participació d ’Aliança Catalana en la marxa, al·legant que es tracta d’una mobilització de la societat civil. "Ens dirigim a la gent, no hi ha partits convidats, ni vetats", ha afirmat Vila, que, no obstant, també ha volgut deixar clar que tots els convocants estan compromesos "amb els drets humans", també dels "acabats", i amb la "democràcia".
D’altra banda, Vila també ha assegurat que Catalunya viu un "procés planificat de desnacionalització" i de "colonització" per part de l’Estat, per la qual cosa ha fet una crida a tot l’independentisme a mobilitzar-se. "No n’hi ha prou amb sentir-se independentista, és necessari estar i implicar-se", ha rematat.
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