Els quaderns d'estiu per a adults estan de moda: "Són el punt mitjà entre un 'reel' d'Instagram i una novel·la"
El format conquereix els rànquings de vendes de llibres i les editorials multipliquen l'oferta de títols en català
Nico Tomás (ACN)
Els quaderns d'estiu ja no són només cosa de nens. Les propostes per a adults s'han convertit en un dels fenòmens editorials de la temporada, amb una oferta en català cada vegada més àmplia i una presència habitual als rànquings de vendes. La tendència la va impulsar Blackie Books, que fa més de quinze anys que publica el Quadern Blackie i acumula més de mig milió d'exemplars venuts arreu del món. "Reivindiquem el gaudi del coneixement", diuen Maria Junyent i Joan Ferrús, responsables de l'edició catalana. Altres editorials també s'hi han sumat, com Columna o Penguin. "És el punt mitjà entre un 'reel' d'Instagram i una novel·la", defensa Josep Maria Bunyol, mentre Xavi Noriguis atribueix l'èxit a una "petita desconnexió digital".
L'origen del fenomen a casa nostra es troba a Blackie Books, que fa quinze anys va impulsar el format en castellà. Des de fa tres estius, també tenen una edició en català, que ja ha superat els 50.000 exemplars venuts i que, segons l'editorial barcelonina, continua creixent any rere any. Els ha funcionat tan bé que, sota la seva pròpia marca, han exportat el seu quadern traduït a diversos països com Grècia, Itàlia o Rússia. També n'han sorgit variants, com la 'Golden', adreçada a la gent gran; la 'Kids', per als més petits, o edicions temàtiques, com la dedicada al Mundial de futbol.
L'edició en català l'escriuen Maria Junyent, Joan Ferrús i Jordi Garrigós, i les il·lustracions són de Rosa Codina. Durant l'any passat, la segona edició del 'Quadern Blackie' va passar 16 setmanes entre els deu llibres de no-ficció en català més venuts, segons el Gremi de Llibreters. Durant deu setmanes va ocupar el primer lloc i, en dues més, el segon. La tercera edició, publicada aquest estiu, també s'ha situat entre els primers llocs del rànquing i es mou entre la segona i la tercera posició, només superada per un altre èxit editorial: el Murdoku.
Aquest èxit comercial ha animat altres editorials a explorar un format que fins fa pocs anys pràcticament no existia en català. Els seus creadors coincideixen que la clau de l'èxit no és només el format, sinó la manera com s'entén el coneixement. "Reivindiquem el gaudi del coneixement, passar-t'ho bé sense cap més intenció que divertir-te", explica Maria Junyent, que apunta que "la gent té ganes de fer coses per plaer de fer-les, sense que impliquin un mòbil".
L'objectiu, assenyala Junyent, "no és quantitatiu", ni acumulatiu. Joan Ferrús afegeix que una cosa que l'ha sorprès és que molts lectors els resolen en parella, en família o entre amics, convertint-los en una activitat col·lectiva. "És molt festiu, i té a veure també amb el boom dels jocs de taula", sosté.
De la mateixa manera ho veu Josep Maria Bunyol, guionista del programa 'En guàrdia' de Catalunya Ràdio, que juntament amb l'il·lustrador GuiBo ha publicat enguany la primera edició del 'Quadern de passatemps històrics' (Columna). El seu volum també ha entrat als rànquings en sis de les set setmanes que està a les llibreries, movent-se entre la cinquena i la desena posició.
Bunyol defensa que aquests llibres cobreixen un espai que estava pràcticament buit i que era necessari. "El quadern seria el punt mitjà entre mirar una pantalla o un reel d'Instagram i llegir una novel·la", afirma. Sosté que és una mena de lectura que manté el lector actiu, però sense exigir el nivell de concentració que reclama una novel·la, fet que encaixa especialment bé durant les vacances. També assegura que "és un llibre del qual la mateixa persona et pot comprar dos o tres, per a regalar".
No és l'únic que aquest any també s'ha animat a crear un nou volum de passatemps per a adults. També ho ha fet Xavier Bach -conegut a les xarxes com a Xavi Noriguis-, que ha participat del 'Quadern d'estiu per a fer vacances de les vacances' (Rosa dels Vents), juntament amb Pol Mallafré (Mockudrames), Jordi Pota i la il·lustradora Cristina Gallardo.
Segons Bach, "la gent a l'estiu té ganes de fer una mini-desconnexió digital". A més, hi afegeix un altre ingredient: "És un quadern d'adults, i el pot agafar des d'una persona de 20 anys, fins a una altra de 80". Ho veu com una novetat, perquè "és molt fresc i et trobes amb coses molt sorprenents".
En català i amb referents propis
Una de les característiques que comparteixen bona part dels nous quaderns és l'aposta per referents propers. Els responsables de Blackie expliquen que l'edició catalana no és una simple traducció. "No volíem traduir el quadern; volíem que fos català, que els temes que hi apareguin siguin catalans", assegura Maria Junyent, que coordina tots els quaderns de l'editorial.
Per això incorpora proves pensades específicament per al públic d'aquí, amb exercicis que juguen amb imaginaris compartits, com les teories sobre els ovnis a Montserrat, que ha fet Joan Ferrús. En una edició anterior, Junyent va fer un test sobre el folclorista Joan Amades, del qual després se'n va acabar fent una sèrie a 3Cat. Ho consideren, també, una de les claus de l'èxit: apel·lar a un imaginari compartit, amb referents que qualsevol lector català identifica de seguida.
Aquesta voluntat també és present en el 'Quadern d'estiu per fer vacances de les vacances' de Rosa dels Vents. El llibre inclou, entre altres propostes, un test perquè el lector descobreixi quin tipus de català és, a més de passatemps inspirats en el "nacionalcunyadisme", les llegendes urbanes o les teories de la conspiració.
El mateix Bach signa un exercici basat en les escapades de turisme rural. "Sempre n'hi ha un que diu: 'el primer que arribi, que compri el pa'. Sempre es diu, vagis a l'Empordà, al Pirineu o a Tarragona", ironitza. "És un producte molt català, molt nostrat", defensa. També desmenteix llegendes com que "Einstein suspenia matemàtiques a l'institut", o que pilot i copilot d'un avió "mengen diferent".
En el cas del 'Quadern de passatemps històrics', Josep Maria Bunyol trasllada aquesta proximitat al terreny de la divulgació. El volum proposa un recorregut per la història de Catalunya "des de les pintures rupestres fins al referèndum del 2017", amb mots encreuats, jeroglífics, anagrames i altres proves que conviden el lector a descobrir episodis i personatges històrics mentre juga.
En un dels exercicis, el lector ha d'escollir si la frase "Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar i tornarem a guanyar" és de Lluís Companys o Luke Skywalker. Bunyol fa broma que el lector no pot refiar-se de la IA per resoldre els exercicis i reivindica que el quadern està fet "amb intel·ligència natural".
Pensant en el pròxim estiu
L'èxit comercial també ha convençut les editorials que el format té recorregut. A Blackie ja treballen en la quarta edició del seu quadern en català. Els seus responsables expliquen que la reunió inicial per començar a preparar el nou volum ja s'ha celebrat i que el procés creatiu s'allarga durant mesos, amb proves i revisions abans de tancar els exercicis definitius.
Bunyol també confirma que el 'Quadern de passatemps històrics' tindrà continuïtat. Després de la bona acollida de la primera entrega, Columna ja prepara un segon volum, previst per a l'estiu vinent. L'autor admet que ara el repte serà mantenir la capacitat de sorprendre els lectors amb nous reptes i noves maneres d'explicar la història.
L'interès pels quaderns d'estiu per a adults va més enllà d'aquestes tres propostes. L'èxit de vendes ha animat altres editorials a incorporar propostes similars als seus catàlegs, sovint apostant per temàtiques cada vegada més especialitzades.
És el cas d'Ara Llibres, que ha apostat per diverses edicions del Paraulògic en format físic o 'BorderGrams. 80 trencaclosques per a espies secrets'. Per la seva banda, Planeta ha apostat per l'especialització, amb títols com 'Cuaderno de actividades para mentes viajeras' (Lonely Planet) o 'Córner de pasatiempos futboleros'.
Quinze anys després que Blackie inaugurés el format, els quaderns d'estiu per a adults ja han deixat de ser una raresa per a convertir-se en un fenomen editorial, que les vendes certifiquen.
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- Aquestes són les 5 carreres universitàries amb els sous més alts tres anys després de graduar-se
- El Parlament demana a Defensa que tanqui la base militar de Sant Climent Sescebes abans que acabi l'any 2028
- La princesa Elionor i la infanta Sofia visiten les ruïnes d'Empúries a l'Escala
- Aliança Catalana, amb una candidata amb passat a Junts i un regidor de Siurana, s'afegeix al guió de les municipals a Castelló
- Té 27 anys i viu en un poble de només nou habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Un militar figuerenc va iniciar la Guerra Civil espanyola el 16 de juliol de 1936
- La DGT multa amb 500 euros i retira fins a sis punts per fer aquest gest tan habitual (i perillós) a les carreteres aquest estiu