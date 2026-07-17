Amnistia
Óscar Puente: "Jo, si fos Puigdemont, em plantaria avui a Espanya"
"Ho té en safata", va dir el ministre de Transport, sobre aquest desafiament amb què demostraria «lideratge»
May Mariño
El ministre de Transport, Óscar Puente, va animar aquest divendres Carles Puigdemont que desafiï la justícia i es presenti a Espanya una vegada que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar la llei d’amnistia.
"Jo, si fos Puigdemont, em plantaria avui a Espanya", va afirmar clarament a RNE el dirigent socialista, en un intent també per animar l’expresident català a fer aquest pas que, segons el seu parer, demostraria "lideratge" polític.
"Jo no soc qui per donar consells a ningú, però si jo fos el senyor Puigdemont jo em plantava avui a Espanya. Sense cap dubte. I crec que això seria també per la seva banda un gest de lideratge polític. Perquè crec que hi ha coses que són insostenibles i crec que hi ha coses a les quals cal plantar cara d’una vegada. Però en fi, no sé què farà. Jo crec que ho té a l’abast. Ho té en safata".
Puente va compartir aquesta reflexió després de considerar "tremendament complicat d’entendre" que la justícia espanyola, "en primer lloc intenti que incomplir una llei", i que "en segon lloc, plantegi un conflicte davant la Unió Europea perquè aquesta llei suposadament vulnera el dret europeu i que quan el tribunal que ha de resoldre sobre aquesta qüestió es pronunciï i diu que no afecta el dret europeu encara se sostingui que aquesta llei no s’aplicarà amb caràcter immediat", relatant així, des del seu punt de vista, el camí de la llei d’amnistia.
"Jo em plantava avui a Espanya i que em detinguin", va afirmar Puente reconeixent que el Govern tindria l’obligació de detenir-lo per ordre judicial. "Que em detinguin i em portin a presó, és clar". "Si el Tribunal Constitucional s’ha pronunciat sobre la llei, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s’ha pronunciat sobre la llei, el Parlament Europeu ha emès una llei i jo no puc circular lliurement per un país que ha decidit lliurement que jo sigui lliure, ja que noi, ens posarem tots vermells d’una vegada. Diuen que més val un minut vermell que tota la vida groc. Jo ho faria. Però en fi, no soc Puigdemont", va assenyalar el ministre.
Sobre l’expresident català Carles Puigdemont pesa una ordre de detenció de la justícia, ordenada pel magistrat Pablo Llarena, després de la seva fuga d’Espanya per eludir la situació judicial a què es van enfrontar els líders polítics del desafiament independentista. Després de l’aprovació el 10 de juny (publicada al BOE l’11 de juny) de la llei orgànica 1/2024 d’amnistia per a la normalització institucional, política i social a Catalunya, Llarena va decidir no aplicar-la pel delicte de malversació.
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