Llei d'amnistia
Paneque defensa que l'aval a l'amnistia permet tancar una "crisi política" i entrar en una "fase de normalitat"
La portaveu del Govern insta el PP a fer una "reflexió" perquè el TJUE fa una "esmena a la totalitat" als seus arguments
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Barcelona
La consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha defensat que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la llei d'amnistia permet tancar d'alguna manera una "crisi política i institucional" i entrar en una "fase de normalitat". Crec molt sincerament que és un sentiment i una voluntat molt estesa a la societat catalana", ha afegit en una entrevista a Catalunya Ràdio. També s'ha dirigit al PP per instar-lo a fer una "reflexió" ja que veu el pronunciament de Luxemburg com una "esmena a la totalitat" als arguments dels populars en contra la llei d'amnistia. Paneque ha insistit en demanar a la justícia que l'apliqui amb "màxima celeritat i sense cap mena de subterfugi".
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