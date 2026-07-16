Successos
Vint persones han mort ofegades des del 15 de juny a Catalunya
El primer mes de la campanya de bany dona 11 morts en platges, sis en piscines i tres en aigües interiors. Sis d’ells eren menors
Germán González
El 15 de juny començava la campanya de bany de Protecció Civil a Catalunya, que continuarà operativa fins al 15 de setembre. Quan es compleix tot just un mes de l’inici, la situació no pot ser més tràgica: 20 persones han mort ofegades: 11 en platges, sis en piscines i tres en aigües interiors. Sis d’aquests morts eren menors d’edat, comptant els dos bessons que van perdre la vida al Ter al seu pas per Manlleu dilluns passat.
Són cinc persones més que el primer mes de la campanya de bany del 2025. Llavors van morir 11 persones en platges, tres en piscines i una en aigües interiors. Aquesta arrencada d’estiu està sent, doncs, pitjor en piscines i espais com rius i pantans. Davant aquestes xifres, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència durant un estiu especialment calorós i que, per tant, incrementa l’afluència de gent als espais aquàtics.
Entre el 15 de juny i el 15 de juliol han mort 11 persones a les platges catalanes, la mateixa xifra que durant el primer mes de la campanya del 2025. La majoria de morts, nou, han estat a la Costa Daurada. Els altres dos van ser a la costa central i a la Costa Brava.
Estat crític
Del total de víctimes, 10 eren homes i una era dona. Per franges d’edat, els morts són tres menors, quatre adults i quatre majors de 65 anys. A més, des de l’inici de la campanya, 19 persones han resultat ferides per ofegament a les platges catalanes. D’aquestes, cinc van ser traslladades en estat crític, i dues van morir posteriorment.
De les sis persones mortes en piscines, el doble que durant el primer mes de la campanya del 2025, cinc van perdre la vida en piscines privades i una altra en una piscina pública. Les víctimes van ser un menor i cinc adults, tres de més de 65 anys. Els tres morts en aigües interiors són un home de 74 anys que va morir ofegat a l’embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà, i dos nens d’11 anys que van morir al riu Ter, a Manlleu, Osona.
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