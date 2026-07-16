Grip i covid
Salut retarda fins al 5 d’octubre la campanya de vacunació
El Departament de Salut retardarà fins al 5 d’octubre l’inici de la campanya de vacunació contra la grip i la covid després que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) hagi recomanat modificar les tres soques de la vacuna antigripal, un canvi que ha provocat retards en la producció internacional de les dosis. Per compensar aquest retard, Salut obrirà les agendes per demanar cita prèvia a finals de juliol amb l’objectiu que la població diana pugui programar la vacunació amb anterioritat. Paral·lelament, el departament reforçarà la vacunació entre mestres i professors, un col·lectiu que admet que fins ara havia quedat "una mica oblidat", ja que els nens són els principals transmissors de la grip.
La campanya començarà el 5 d’octubre amb la vacunació de les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades i els nens d’entre 6 i 59 mesos. El 26 d’octubre s’hi afegiran la resta de persones incloses en la població diana, principalment els més grans de 60 anys, i a partir del 16 de novembre també es podrà acudir als equips d’atenció primària sense cita prèvia en les franges horàries que determini cada centre. Tot i així, Salut vol potenciar la vacuna amb cita programada.
Última setmana de juliol
Per facilitar-ho, les agendes s’obriran a partir de l’última setmana de juliol. Així, les persones de més de 80 anys, les embarassades i la resta de col·lectius de la primera fase podran reservar hora per als primers dies d’octubre, i les persones de més de 60 anys podran demanar cita anticipadament per vacunar-se a partir del 26 d’octubre. Segons Salut, aquesta planificació permetrà concentrar la major part de la vacunació abans del 18 de desembre.
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