Sentència del TJUE
Puigdemont adverteix al Suprem que si no li aplica l’amnistia xocarà contra "el dret europeu"
L’expresident no dona per segur la seva tornada: "El partit ara no es juga a Europa sinó al Bernabéu"
Gisela Boada
"Si continuen negant-se a aplicar íntegrament l’amnistia, no només estaran incomplint una llei aprovada per les Corts i declarada constitucional, sinó que, a més, estaran confrontant el dret europeu". Aquesta ha sigut la primera valoració que ha fet l’expresident Carles Puigemont, després de conèixer-se la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que avala l’aplicació de la llei d’amnistia al líder de Junts i la resta d’exconsellers encausats. Minuts després de la sentència, l’expresident s’ha reunit telemàticament amb la direcció del partit per celebrar el que veuen una "victòria" més a Europa.
Puigdemont, en un comunicat via X, ha assegurat que la justícia europea no ha pogut ser "més nítida" i que ara l’única via és que es faci efectiva la mesura de gràcia, que queda en mans del Tribunal Suprem, una vegada li doni via lliure el Constitucional. "El partit ja no es jugarà a Europa, sinó al Bernabéu, amb els àrbitres i el públic inclinats cap a un costat. No hauria de ser així i, amb la sentència d’avui, ja no hauria de quedar marge", ha avisat l’expresident, deixant entreveure, amb el símil futbolístic, que la seva tornada no està, ni de bon tros, garantida.
Han passat nou anys des que el líder postconvergent va travessar la frontera cap a Bèlgica a l’espera de resoldre la seva situació judicial, motiu pel qual des de la formació es recepten prudència davant un eventual retorn. Si bé reconeixen internament que el TJUE ha emès una sentència "molt clara" i "mesura" que deixa poc "espai per al dubte", també projecten un "escenari pausat" i fer les coses bé fins que la justícia espanyola mogui fitxa. "Fa nou anys que és fora, no ve de dies; les coses cal fer-les bé", asseguren fonts pròximes.
"El camí per acabar amb la repressió no ha acabat. Sabem amb qui ens les hem de veure, i alguns no ens deixem portar per l’engany", ha incidit l’expresident, que, en el seu escrit, també ha demanat "celebrar una victòria guanyada a pols" que creu que acosta Catalunya cap a la independència. La seva formació ja ha exigit públicament que tant el Constitucional com el Suprem desbloquegin l’aplicació de l’amnistia, si bé el calendari encara és incert. A l’octubre, el Tribunal Constitucional pretén resoldre els recursos d’empara, abans de deixar en mans del jutge del Suprem, Pablo Llarena, aplicar la mesura de gràcia.
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