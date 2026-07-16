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Fauna

Detectats 4 casos positius de PPA a Catalunya dins la zona d'alt risc

Tres dels positius han estat a Barcelona i un a Cerdanyola del Vallès

Imatge d'arxiu d'un senglar.

Imatge d'arxiu d'un senglar. / GENERALITAT DE CATALUNYA

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Europa Press

Barcelona

La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat ha informat de la detecció de quatre casos positius de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya l'última setmana, tots a la zona delimitada d'alt risc.

Tres dels positius han estat a Barcelona i un a Cerdanyola del Vallès, segons ha informat la conselleria aquest dijous en un comunicat, la qual cosa manté aquesta zona d'alt risc en dinou municipis.

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De les 433 mostres analitzades en els últims set dies, quatre han estat positives, la qual cosa situa en un 0,90% la taxa d'animals positius, i eleva fins a 368 els animals infectats des de l'inici del brot.

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