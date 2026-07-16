Fauna
Detectats 4 casos positius de PPA a Catalunya dins la zona d'alt risc
Tres dels positius han estat a Barcelona i un a Cerdanyola del Vallès
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Europa Press
Barcelona
La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat ha informat de la detecció de quatre casos positius de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya l'última setmana, tots a la zona delimitada d'alt risc.
Tres dels positius han estat a Barcelona i un a Cerdanyola del Vallès, segons ha informat la conselleria aquest dijous en un comunicat, la qual cosa manté aquesta zona d'alt risc en dinou municipis.
De les 433 mostres analitzades en els últims set dies, quatre han estat positives, la qual cosa situa en un 0,90% la taxa d'animals positius, i eleva fins a 368 els animals infectats des de l'inici del brot.
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