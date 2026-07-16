Decisió judicial
Illa exigeix l’aplicació immediata de l’amnistia després de l’aval europeu: "És d’obligat compliment, ja no hi ha cap obstacle"
La justícia europea avala la llei d'amnistia i obre la porta al retorn de Puigdemont
Sara González
Una sentència "clara" i que s’apliqui "sense dilació". Aquest és el desideràtum que va expressar dilluns Salvador Illa amb la vista posada en la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) d’aquest dijous. L’aval de la justícia europea ha sigut nítid, tal com esperava, així que el president de la Generalitat ha comparegut aquest dijous per celebrar la decisió i exigir que s’apliqui de manera "integral, diligent i sense subterfugis". Es tracta d’un missatge dirigit, especialment, al Tribunal Suprem: "És d’obligat compliment, ja no hi ha cap obstacle".
En el Govern han esperat contenint la respiració un veredicte que entenen que suposa un punt d’inflexió per a la legislatura de Pedro Sánchez, però també per deixar enrere els últims espeternecs del procés. No han sigut poques les vegades que Illa ha exigit l’aplicació immediata de l’amnistia als líders de l’1-O, fins i tot interpel·lant directament el Tribunal Suprem. El setembre de l’any passat es va reunir amb Carles Puigdemont a Brussel·les, amb qui no havia parlat fins aleshores, i des que va assumir les regnes del Govern ha anat consolidant el vincle amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras, clau al costat dels Comuns per a la seva estabilitat.
Els socialistes catalans veuen en l’aplicació de l’amnistia la culminació de l’estratègia de desjudicialització que va iniciar Sánchez amb els indults primer i amb la supressió del delicte de sedició del Codi Penal després. Una aposta determinant per poder presumir d’haver posat fi a l’etapa del procés i fer tabula rasa amb els independentistes, a qui tant el PSOE com el PSC necessiten per governar la Moncloa i la Generalitat.
- Viu en un camió camperitzat de 12 metres quadrats ('amb garatge per a moto inclòs') i no paga hipoteca, aigua ni llum
- Un militar figuerenc va iniciar la Guerra Civil espanyola el 16 de juliol de 1936
- La princesa Elionor i la infanta Sofia visiten les ruïnes d'Empúries a l'Escala
- Pedro Porro, de recórrer la banda amb el Peralada a jugar la final del Mundial
- La Fira del Formatge de Lladó, present a la visita reial a Empúries
- Una cinquantena de persones tallen l'accés a les ruïnes d'Empúries per protestar contra la visita de la família reial
- La DGT multa amb 500 euros i retira fins a sis punts per fer aquest gest tan habitual (i perillós) a les carreteres aquest estiu
- Figueres està esdevenint una ciutat incòmoda i hostil, sobretot per a les persones grans