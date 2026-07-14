Moviments al consistori
El grup municipal de Junts a Cambrils s’integra al complet a Aliança Catalana
Els tres regidors passen al partit de Sílvia Orriols i el seu portaveu, Enric Daza, serà el candidat a l’alcaldia en les municipals del 2027
El grup municipal de Junts a l’Ajuntament de Cambrils fa el salt a Aliança Catalana. El fitxatge dels tres regidors va ser avançat dilluns passat per Efe i poc després la formació de Sílvia Orriols va confirmar en un comunicat que el seu portaveu, Enric Daza, encapçalarà la candidatura a l’alcaldia en les eleccions municipals del 2027.
A més de Daza, les regidores Laura Mellau i Teresa Recasens també s’integren a Aliança Catalana, per la qual cosa el grup municipal al complet abandona l’òrbita de Junts durant l’actual mandat. Segons van explicar fonts del partit a Efe, el canvi és possible perquè la candidatura amb què es van presentar a les eleccions del 2023 es va registrar amb la denominació Compromís per Cambrils, tot i que durant la campanya i una vegada constituït l’ajuntament ha utilitzat la marca Junts per Cambrils.
La incorporació es va oficialitzar dilluns passat en un acte celebrat a Cambrils, en què van participar Daza, el secretari d’organització d’Aliança Catalana, Oriol Gès, i la secretària de política institucional del partit, Aurora Fornos.
Durant la seva intervenció, Daza va emmarcar el canvi de partit en una "profunda reflexió" compartida amb el col·lectiu Més Cambrils i va assegurar que afronta aquesta nova etapa "amb la mateixa il·lusió i més experiència que mai". El regidor va defensar que el municipi necessita "tornar a posar ordre", reforçar la seguretat, impulsar el comerç local i protegir el model turístic. "Estic convençut que Aliança Catalana és la força que ens permetrà fer possible aquest canvi", va afirmar.
La formació va assegurar, per la seva banda, que treballarà en una candidatura amb vocació de govern centrada en qüestions com la seguretat, el civisme, l’habitatge, el comerç de proximitat, el turisme i la gestió municipal.
La crisi del consistori
Daza ja va ser un dels protagonistes de la crisi política que va viure l’Ajuntament de Cambrils a principis del 2025. El llavors alcalde, Alfredo Clúa (PSC), el va expulsar del govern municipal per les desavinences en el funcionament de l’executiu. Tot i que Mellau i Recasens no van ser destituïdes, totes dues van abandonar el govern tres dies després, una decisió que va precipitar la ruptura del pacte. Clúa va acabar renunciant a l’alcaldia i va ser substituït per Oliver Klein (Nou Moviment Ciutadà).
La seva incorporació a Aliança Catalana suposa un dels principals fitxatges municipals de la formació a Tarragona de cara a les eleccions del 2027, en un moment en què el partit busca ampliar la seva implantació territorial a Catalunya. L’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) situa el partit de Sílvia Orriols com a tercera força en intenció de vot a Catalunya, amb una estimació d’entre 23 i 25 diputats, mentre que Junts obtindria entre 16 i 18 escons.
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