Aposta conjunta
Aitana i El Mago Pop adquireixen el teatre Aquitània per "donar suport a la cultura i les arts escèniques"
La cantant i l’il·lusionista volen potenciar la sala com a espai que doni cabuda al talent i la innovació i ofereixi feina a gent del sector de les arts escèniques "perquè Barcelona continuï sent un referent internacional"
Marta Cervera
La cantant Aitana i Antonio Díaz, El Mago Pop, s’han associat per adquirir en propietat el Teatro Aquitània de Barcelona, un espai emblemàtic de la ciutat que durant anys va ser seu de la Filmoteca de Catalunya i que ara inicia una nova etapa amb la vocació de contribuir al creixement de les arts escèniques i reforçar el paper de Barcelona com un dels grans referents culturals d’Europa.
L’objectiu d’Aitana i El Mago Pop és convertir aquest espai en un punt de trobada per a noves propostes, nous públics i noves generacions de creadors. "L'Antonio i jo feia molt de temps que somiàvem fer un projecte junts i no se’ns acut una manera més bonica de començar que apostant per la cultura i pel futur de les arts escèniques" ha declarat l’artista a través d’una nota informativa acompanyada d’una fotografia en què tots dos posen junts. "Creiem profundament en el futur dels teatres i per a nosaltres és un privilegi poder contribuir a preservar i fer créixer un espai tan especial com el Teatro Aquitània. Estem molt il·lusionats de donar-li una nova vida i treballarem perquè Barcelona se senti orgullosa d’aquest projecte".
Aposta per Barcelona
Amb aquesta iniciativa, tots dos artistes fan una aposta decidida per les arts escèniques i per la seva ciutat, impulsant un projecte concebut per generar noves oportunitats per a creadors i professionals del sector, afavorir la producció i exhibició de nous espectacles i contribuir a l’enfortiment del teixit cultural de Barcelona.
"Estem molt il·lusionats amb aquest projecte. Creiem profundament en el poder transformador de la cultura i és un privilegi poder invertir-hi precisament a la nostra terra. Esperem aportar el nostre granet de sorra perquè Barcelona continuï sent un referent internacional de les arts escèniques i perquè cada vegada més artistes i professionals trobin aquí un lloc on desenvolupar el seu talent", ha assegurat Antonio Díaz. "Mai no havia tingut un soci en cap dels meus projectes i, per això, em fa una il·lusió molt especial que la meva primera sòcia sigui Aitana, una artista que admiro profundament i que, amb el seu talent, la seva feina i el seu carisma, s’ha consolidat com una de les artistes de més impacte i rellevància del nostre país".
El projecte neix amb la voluntat de donar suport al talent, fomentar la professionalització de les arts escèniques, impulsar la creació d’ocupació i continuar consolidant Barcelona com una ciutat de referència per a la cultura i la creativitat.
El Mago Pop també s’havia interessat pel Jove Teatre Regina, que recentment ha tancat les portes. Veurem si amb la compra de l’Aquitània ja en té prou o no. La companyia de teatre infantil i juvenil que gestionava el Regina des de feia dècades, La Trepa, s’ha vist obligada a deixar-lo després de la negativa del propietari a renovar el contracte de lloguer.
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