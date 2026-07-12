Mor un jove de 16 anys en un cotxe que ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre a Castellar del Vallès
El sinistre ha deixat també un ferit crític, un de greu i un de menys greu
ACN
Un jove de 16 anys ha mort en l'accident d'un cotxe que ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre a Castellar del Vallès (Vallès Occidental), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut pels voltants de les 05.00 hores de la matinada d'aquest diumenge al quilòmetre 26,4 de la C-1415a, entre Matadepera i Castellar. Com a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers posteriors del vehicle, un menor de 16 anys. El conductor i els altres dos ocupants del turisme han resultat ferits de diversa consideració, un en estat crític, un altre greu i un tercer menys greu, i han estat traslladats a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i a la Mútua de Terrassa.
Amb aquesta víctima, ja són 75 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
Arran del sinistre, s'han desplaçat nou patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han dut a terme tasques d'excarceració, i cinc ambulàncies i el suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Pel que fa a l'afectació viària, la carretera ha quedat totalment tallada fins a les 09.00 hores del matí.
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