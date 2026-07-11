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Mor ofegat un home de 47 anys en una platja de Cambrils

Durant tota la jornada divendres van onejar banderes grogues i vermelles per l'estat de la mar

Vehicles del SEM, en una imatge d'arxiu.

Vehicles del SEM, en una imatge d'arxiu. / ACN

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ACN

Cambrils

Un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava la platja Prat d'En Forés-Regueral del municipi de Cambrils, al Baix Camp, segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat. L'avís al telèfon d'emergències 112 es va rebre a les 22.15 hores i fins al lloc dels fets es van desplaçar quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar.

Amb aquesta víctima, ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Tres d'aquestes víctimes eren menors que es va accidentar mentre es banyaven a la platja de l'Arrabassada de Tarragona, el 19 de juny. Quatre persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de sis anys, i una en aigües interiors.

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Des de Protecció Civil de la Generalitat es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar una actuació ràpida.

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