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La Generalitat fa una crida a la prudència davant l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu

Agents Rurals eleven el pla Alfa a perill extrem a 57 municipis i restringeixen l'accés a 8 espais naturals catalans

Un termòmetre de carrer marca 41 graus a Lleida.

Un termòmetre de carrer marca 41 graus a Lleida. / ACN

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ACN

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes de la tercera onada de calor de l'estiu, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40ºC en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar. "Cal que se segueixin les recomanacions que es fan des de Protecció Civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de prestar atenció en les nostres activitats professionals i de tenir molta cura amb el foc i els incendis", ha assenyalat Illa aquest dissabte en la seva intervenció a la 2a Jornada de Municipis Rurals. De fet, Protecció Civil ja ha emès un avís per calor intensa per diumenge i dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i Aran i el Segrià.

En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i diumenge al Baix Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran en molts casos dels 25ºC. D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que la calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous.

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Risc d'incendi extrem a 57 municipis i restricció d'accés a 8 espais naturals

Els Agents Rurals han actualitzat aquest dissabte el pla Alfa amb perill extrem (nivell 4) a 57 municipis de 13 comarques, i amb restricció d'accés a 8 espais naturals de Catalunya. Són el de Montsec d'Ares (Pallars Jussà / Alta Ribagorça); el de Montsec de Rúbies (Noguera / Pallars Jussà); el de la Baronia de Rialb (Noguera); el de Ribera Salada (Solsonès); el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Vallès Occidental / Bages); el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat (Anoia / Bages / Baix Llobregat); l'Espai Natural del Montmell-Marmellar (Alt Camp / Baix Penedès), i el Parc Natural de la Serra de Montsant (Priorat). En paral·lel, també hi ha 160 municipis de 17 comarques en nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal.

Via: Diari de Girona

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