Medi ambient
El Govern admet que va "tard" en la gestió forestal, però ratifica la seva estratègia en la prevenció d'incendis
En el cas del foc del Pla de Manlleu, calculen que sense les vinyes tenia un potencial de propagació de 10.000 hectàrees
El Govern admet que va "tard" en la gestió forestal vinculada a la prevenció d'incendis, però ratifica la seva estratègia per evitar els focs. En el cas de l’incendi del Pla de Manlleu, que els Bombers han controlat aquest divendres i que ha afectat una superfície aproximada de 89 hectàrees, calculen que, sense les vinyes, les flames haurien tingut un potencial de propagació de 10.000 hectàrees.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha defensat que "no hi pot haver ni un ajuntament sense un pla de prevenció d'incendis" i ha recordat que "és obligatori per llei" executar les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions, espais d'un mínim de 25 metres d'amplada que actuen com a tallafocs i que el Govern vol "accelerar".
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