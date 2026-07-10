En flames
Catalunya registra 345 incendis en una setmana, la majoria causats per accions humanes sense "mala intenció"
La consellera Parlon alerta que la setmana vinent serà "sensible i delicada" pel que fa al risc d’incendis
Entre l’1 i el 8 de juliol s’han registrat 345 incendis a Catalunya. La majoria van ser causats per accions humanes, tot i que sense "mala intenció". Així ho ha explicat la consellera d’Interior, Núria Parlon, que també ha alertat que la situació serà "sensible i delicada" la setmana vinent per la calor extrema que s’espera a partir de diumenge.
En declaracions a la SER, la consellera ha assenyalat que els pròxims dies pujaran les temperatures i tornaran a coincidir amb una humitat baixa i episodis de vent fort. Per això, ha remarcat que aquestes condicions incrementen el risc d’incendis intensos i simultanis, com els viscuts aquesta setmana, que poden complicar-ne l’extinció per part dels serveis d’emergència.
"Cal preparar-se per a una situació sensible i delicada com la que hem viscut aquests dies", ha remarcat Parlon. També ha defensat el paper dels bombers en cas que es recomani un confinament, malgrat que la persona afectada vegi les flames a prop. Ha indicat que el millor és trucar al 112 per saber quines pautes cal seguir i que no sempre és recomanable autoevacuar-se, pel risc d’inhalació de fum o de quedar atrapat entre les flames.
La consellera ha recordat que es treballa en una gestió forestal estructural adaptada al risc d’incendis extrems i, per això, es vol aconseguir que els boscos siguin més resistents al foc. Parlon ha anunciat que, quan acabi la temporada d’estiu, s’obrirà una negociació amb els bombers per millorar-ne les condicions de treball.
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