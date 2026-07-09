Onada de calor
La calor extrema s'allargarà fins dijous de la setmana vinent
Un total de 223 municipis es troben sota el Pla Alfa nivell 4
El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que el pic de la segona onada de calor de l’estiu es mantindrà fins dimecres o dijous de la setmana vinent amb "un petit respir" entre demà divendres i dissabte. Després que ahir se superessin 10 registres de temperatures màximes arreu del país, amb els 44,1ºC registrats a Vinebre o els 40,7ºC a l’Observatori Fabra de Barcelona, per aquest dijous es preveu tornar a superar els 40ºC en molts sectors i arribar als 42ºC a Ponent i a les Terres de l’Ebre. Davant d’aquest escenari, Protecció Civil demana prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis forestals.
Tot i que la baixada de les temperatures serà notable, Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, ha puntualitzat que en molts punts del país les temperatures es mantindran per sobre del percentil 98, el llindar de temperatura màxima extrema. Sigui com sigui, ha recomanat "agafar forces" durant aquesta petita treva perquè les temperatures tornaran a ser "extremes", amb valors per sobre dels 40ºC a bona part del país, a partir de diumenge i fins dimecres o dijous de la setmana vinent.
A més llarg termini, Segalà ha destacat que els mapes indiquen que a finals de la setmana vinent i durant el cap de setmana hi podria haver "una bona rebaixa de les temperatures". "Ja veurem quan acabarà aquesta llarga onada de calor, però ara hem de posar el focus en la nova pujada de les temperatures, que serà tan contundent com la que estem tenint", ha reblat.
Amb la previsió que la calor extrema es mantingui en els pròxims dies, Protecció Civil mantindrà el pla PROCICAT en fase d’alerta i l’INFOCAT en fase d’emergència per l’alt risc d’incendi forestal. Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil, ha fet una crida a la prudència i la responsabilitat per evitar situacions de risc que puguin ocasionar incendis i perquè, en cas de veure columnes de fum, s’avisi immediatament al 112.
Aquí, ha recordat que actualment hi ha 223 municipis inclosos al Pla Alfa nivell 4, on està prohibit accedir a l’espai natural forestal, i que està restringit l’accés a nou espais naturals, amb la inclusió aquest dijous de la Serra de Montsant.
Tot i que no ha descartat que durant la treva de dos dies pel que fa a les temperatures es pugui "graduar" algun pla, per exemple passant el pla PROCICAT per calor d’alerta a prealerta durant l’impàs, Solé ha deixat clar que les restriccions al medi natural i els municipis inclosos al Pla Alfa es mantindran fins que la rebaixa de les temperatures sigui més sostinguda en el temps.
Solé també ha demanat minimitzar els riscos a l’hora de banyar-se a la platja, en piscines o en rius seguint en tot moment les recomanacions i respectant les senyalitzacions. En la mateixa línia, ha recordat la importància de mantenir els infants i les persones grans sota vigilància.
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