Al Parlament
Illa ratifica l’ampliació de l’aeroport del Prat: "Lluitar contra el canvi climàtic no va en detriment de la prosperitat"
ERC i els Comuns adverteixen al president que no s’ha de confiar malgrat tenir els pressupostos aprovats
Júlia Regué
La primera sessió de control al president Salvador Illa al Parlament després de l’aprovació dels pressupostos del 2026 ha sigut una mostra que ja ha arrencat una segona fase del seu mandat. A les portes de l’equador de la legislatura, Illa ha mostrat que comença a marcar agenda pròpia davant ERC i els Comuns, sense que això impliqui deixar de complir els acords subscrits. Ara bé, Illa s’ha mostrat convençut que es pot ampliar l’aeroport del Prat, malgrat el rebuig del partit de Jéssica Albiach, i Esquerra ha tornat a recordar-li que els pactes han de ser complerts, començant per un calendari per aconseguir la presència dels Mossos d’Esquadra als ports i aeroports: "No pot amagar-se ni dimitir de la seva responsabilitat", li ha llançat el diputat Josep Maria Jové.
"El compromís d’ampliació de l’aeroport del Prat comporta un compromís mediambiental [...] La nostra visió és que lluitar contra el canvi climàtic i adaptar-nos a les conseqüències no significa, ni va en contra de la prosperitat a Catalunya", ha defensat el president, davant les crítiques d’Albiach per mantenir el projecte en vigor, malgrat que l’onada d’incendis evidencia l’impacte de l’emergència climàtica. "Surti de la mentalitat dels anys 80 del segle passat. Cap científic independent li recomanaria ampliar l’aeroport", ha conclòs la líder dels Comuns, reclamant un nou model productiu i assegurant que no s’està fent res per reduir les causes de l’emergència ambiental. Però, malgrat el xoc, hi ha hagut un consens, i és que Illa ha carregat amb duresa contra els partits d’extrema dreta amb representació a l’hemicicle, Vox i Aliança Catalana, per negar la realitat del canvi climàtic.
El to del president també sorprèn les files d’ERC, que li reclamen més humilitat, recordant-li que, tot i que ja té els pressupostos sota el braç, continua necessitant els seus vots per aprovar totes i cada una de les lleis. Per això, Jové ha tornat a fer-li la mateixa pregunta que li va fer fa set dies, que no és cap altra que la de quan convocarà una junta de seguretat per acordar la presència de la policia catalana en les infraestructures estratègiques. Però el cap del Govern li ha respost el mateix: que complirà l’acord, però que encara no hi ha un calendari establert. Ara bé, sobre l’acord estrella dels republicans i els socialistes, el nou model de finançament, li ha recordat que s’avança i que el 29 de juliol se celebra un Consell de Política Fiscal i Financera convocat pel Govern amb les autonomies per aprovar-lo i iniciar el recorregut fins a arribar al Congrés. "Espero que tots els partits estiguin a l’altura", ha advertit Illa a Junts.
Un paradís rastaflauta i un policia frustrat
El PP i Vox han volgut posar el focus en la "inseguretat" que es "viu" als carrers de Catalunya. El líder dels populars, Alejandro Fernández, ha assegurat que l’autonomia catalana és un "violent paradís rastaflauta" i que el Govern "desarma el policia i no el delinqüent", perquè es limita l’ús de les pistoles tàser. Són unes afirmacions que, per a Illa, no responen a cap altra cosa que a la "vocació frustrada de policia" del diputat del PP. "A la policia catalana no se la humilia i ells saben els recursos que necessita", ha etzibat el president, mentre ha criticat la "prioritat nacional" que Vox ha aconseguit que els populars assumeixin en algunes comunitats. "Ha d’estar molt avergonyit", ha afegit el president. A Vox li ha recordat que els cossos policials detenen els presumptes delinqüents i que no es pot fer demagògia en aquests assumptes tan delicats per a la ciutadania.
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