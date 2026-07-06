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Illa anuncia ajudes econòmiques per a la gestió de boscos: “S’ha de canviar la mentalitat”
El president diu que s’han marcat 14 espais “confinats” de massa boscosa però avisa que cal “intensificar” les feines
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dilluns, en una entrevista a RAC1, que el Govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar que la massa boscosa estigui millor preparada per a evitar incendis com els dels darrers dies. D’entrada, Illa assegura que ja s’han posat en marxa plans de gestió que han portat a marcar 14 espais boscosos com a "confinats" -cinc d’ells de caràcter prioritari- amb franges de protecció i tallafocs que ajudarien al control dels focs. Amb tot, el president creu que "el més important és canviar la mentalitat" respecte del tractament dels boscos. "Tenim una mentalitat molt urbana i de vegades no volem que es toqui res", ha alertat.
Salvador Illa ha admès que els darrers dies han estat "complicats" pels focs que s’han acumulat. Segons ell, només durant el diumenge hi va haver fins a 13 incendis "petits i tots controlats, perquè s’ha reaccionat amb rapidesa", que s’han unit al més greu de les Gavarres. "Això el que ens demostra és que hem d’estar molt alerta, seguir les indicacions i ser molt previnguts", ha afegit.
El president ha reconegut que part de la responsabilitat del nivell que arriben a tenir els incendis és "d’arribar tard" a la gestió de la massa forestal. "Hem arribat tard, tots com a país, però menys queixar-nos i més fer. Jo vull mirar endavant", ha dit, tot defensant que el Govern ja fa un any va començar a impulsar un pla de gestió de boscos.
En aquest sentit, ha admès que "falta feina per fer però s’està anant en la bona direcció". El primer que cal, però, segons el president és "mentalitzar-nos que el bosc s’ha de gestionar". "Tenim una mentalitat molt urbana, de no tocar-lo. No passa res per gestionar el bosc, i de vegades això vol dir fer tales, fer tallafocs", ha comentat. Per a fer-ho, Illa assegura que el Govern "no deixarà sols ni els alcaldes ni els propietaris privats". En aquest sentit, assegura que és conscient que "posar en valor el bosc" i que sigui negoci és una via "però no suficient", i per això ha anunciat que l’executiu "posarà recursos, econòmics i personals" per a que tant ajuntaments com propietaris puguin gestionar els boscos.
Les Gavarres
Pel que fa a l’incendi de les Gavarres, ha demanat "no especular" sobre les causes i els motius que han desencadenat el gran foc a l’Empordà. Tot i això, ha admès que la investigació "sembla indicar" que l’origen de l’incendi està en les guspires provocades per una radial que feia servir un treballadors d’una empresa subcontractada pel Departament de Territori. En aquest sentit, ha recordat que "serà el jutge qyui determini de qui és i fins on arriba la responsabilitat o la imprudència, o alguna cosa més". "S’arribarà fins al final, això sí", ha afegit. A més, ha garantit que el departament "esbrinarà" tot el que calgui sobre l’empresa i "col·laborarà" aportant la documentació que faci falta. "El Govern farà el que hagi de fer amb l’empresa, però demano que no especulem", ha conclòs.
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