Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agressió presó FigueresAtac gos Palau-saverderaAcústica FigueresFigueres Es Mou
instagramlinkedin

Terratrèmol davant la costa de Tarragona: de magnitud 2,7 i un quilòmetre mar endins

El sisme no ha estat percebut a Catalunya i no ha causat danys

La costa de Tarragona

La costa de Tarragona / EPC

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Tarragona

Un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter s'ha registrat aquesta matinada de diumenge davant la costa de Tarragona, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El sisme s'ha produït a les 03.43 hores a una profunditat d'uns 5 quilòmetres i amb l'epicentre uns quilòmetres mar endins davant la costa del Tarragonès, ha detallat l'ICGC. No ha estat percebut a Catalunya i no ha provocat danys.

L'últim terratrèmol s'havia produït el 23 de juny i també es va registrar a la costa de Tarragona. Va tenir una magnitud 2,3 a l'escala de Richter i tampoc va ser percebut per la població.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La celebració viral de Keyne, germà de Lamine Yamal, a l’Espanya-Àustria: 'És com si fos el meu fill i estic enamorat d’ell
  2. Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està 'fora de capacitat d'extinció
  3. Mariona Masferrer: 'La vida de la meva besàvia Màxima va transcendir; el meu pare la posava com a exemple de dona valenta i decidida
  4. Continua sense control el foc del Baix Empordà que arrriba a algunes urbanitzacions de Calonge
  5. Detingut l’operari que feia els treballs amb una radial per haver provocat l’incendi de la Bisbal
  6. Jo mateix vaig comprar el casc que em va salvar la vida': la història de Toheed Sajjad, l’obrer obligat a treballar sense contracte que va quedar en cadira de rodes
  7. Controlat l'incendi a l'urbanització de Serrafloreta de Figueres
  8. Recepta km 0: Sèpia amb pèsols, un guisat mariner amb gust d'Empordà

Mainat converteix el Canet Rock en una Festa Major en homenatge a Toni Cruz

Mainat converteix el Canet Rock en una Festa Major en homenatge a Toni Cruz

Sílvia Paneque: "Cal ampliar l’AP-7 i regular el trànsit pesant fins que no es faci"

Sílvia Paneque: "Cal ampliar l’AP-7 i regular el trànsit pesant fins que no es faci"

Els bombers estabilitzen el foc de les Gavarres, que continua cremant

Els bombers estabilitzen el foc de les Gavarres, que continua cremant

El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular

El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular

Terratrèmol davant la costa de Tarragona: de magnitud 2,7 i un quilòmetre mar endins

Terratrèmol davant la costa de Tarragona: de magnitud 2,7 i un quilòmetre mar endins

Menjar bé

Menjar bé

El foc reobre el debat sobre la gestió forestal a les Gavarres

El foc reobre el debat sobre la gestió forestal a les Gavarres

La recuperació de la pedra seca feta amb el lideratge de la societat civil i l'estima pel patrimoni rural

La recuperació de la pedra seca feta amb el lideratge de la societat civil i l'estima pel patrimoni rural
Tracking Pixel Contents