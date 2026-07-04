La passió pel ciclisme pren els entorns de la Sagrada Família: “Tenir el Départ a Barcelona passa una vegada a la vida”
Els aficionats esperen amb entusiasme sota un sol de justícia equipats amb cadires, paraigües, gorres i aigua
Aina Martí / Sara Soteras (ACN)
Aficionats apassionats pel ciclisme vinguts d’arreu del món han pres els entorns de la Sagrada Família, per on passa la primera etapa del Tour de França 2026, una contrarellotge que travessarà tota la ciutat de Barcelona. Els seguidors esperen amb entusiasme sota un sol de justícia equipats amb cadires, paraigües, gorres i aigua per viure l'estampa del pas dels corredors per davant del temple. “Ara que el Tour ha vingut al costat de casa, hem de ser-hi encara que faci calor”, ha dit el Ferran, un veí de Barcelona que ha fet tot el recorregut corrent aquest matí, abans que muntessin les tanques. “Tenir el Départ és una vegada a la vida i s’ha d’aprofitar”, afegeix.
A primera hora de la tarda, els corredors han fet el reconeixement de part del circuit i els últims escalfaments davant els crits d'ànim dels seguidors més matiners, que han agafat lloc cap al migdia. A l’hora del pas de la caravana que reparteix productes dels patrocinadors, poc abans de les 16h00, pràcticament no quedava espai per veure a primera fila els corredors d’elit. A mesura que s’omplia, els voltants de les tanques separadores s’ha tenyit del groc dels mallots característics dels seguidors.
Un dels que ha vingut més preparats ha sigut el Julian, procedent de Puerto Rico però resident a Barcelona. Aquest aficionat al ciclisme gràcies al seu pare, que era ciclista professional, ha portat dues cadires de platja, paraigües, gorra i una nevera amb aigua i refrescos. “Ho tenim tot preparat per rebre als ciclistes”, ha dit. Per aquest seguidor, l’organització de l’etapa s’està fent “de forma excepcional” i poder gaudir d’un entorn com la Sagrada Família en una etapa del Tour és “un moment super memorable”.
Un altre dels que ha vingut a agafar lloc a primera fila és el Martin, resident a Lloret de Mar, que assegura que una etapa del Tour no és només el moment en què passen els esportistes sinó “tot el dia”. “Estimo el ciclisme, és part de la meva vida”, ha dit.
Molts dels presents han vingut a Barcelona específicament per veure la sortida de la cursa reina del ciclisme. És el cas de l’Anselmo, que ve de Chicago “només per veure l’esdeveniment”. “És un esdeveniment que només passa un cop a la vida i és un somni per mi”, assegura aquest resident dels Estats Units, que assegura que té una malaltia que farà que perdi la visió i per ell era un “somni” poder veure de prop els seus ídols.
De la mateixa manera, molts visiten Barcelona per primera vegada i aprofitaran per veure el Tour i també la Sagrada Família. “L’atmosfera d’una prova urbana és molt espectacular. És el primer cop que soc a Barcelona i és molt guai estar en un lloc on tothom té moltes ganes de veure els ciclites”, ha dit el Jackson, que ve de Nevada, als Estats Units, on el ciclisme no és un esport gaire popular.
Preguntats per quin és el ciclista que més ganes tenen de veure, una majoria de seguidors han anomenat l’eslovè Tadej Pogačar. “M’encanta Pogačar, m’encanta veure’l i la diferència que té amb la resta”, ha assegurat el Martín.
Entre els presents a la zona de la Sagrada Família també hi havia persones no tant seguidores del ciclisme, però que s’han deixat endur per un esdeveniment que genera “molt d’ambient”. “No ho segueixo gaire, és el primer any que vinc, però veig molt d’ambient, molta multitud i és molt guai”, ha dit el Marc que ha vingut de Sant Julià de Vilatorta per acompanyar una amiga que, sí que és molt fan i li fa una “masterclass”.
Les corrues de turistes en direcció a la Sagrada Família es barregen amb els aficionats que s’han situat al voltant del carrer Mallorca. La zona està totalment tallada al trànsit des del migdia i no es recuperarà la normalitat fins després de les 20.30 h.
La sortida del primer equip està prevista a les 17.05 hores des de la Plataforma Marina del Fòrum. Els equips avancen per l'avinguda del Litoral, la rambla de Guipúscoa, Aragó i s'endinsaran a l'Eixample, passant per la Sagrada Família i el passeig de Gràcia, just al costat de la Casa Batlló i la Pedrera. Els primers 15 quilòmetres es preveuen ràpids i plans, però els últims 5 exigiran un esforç extra amb un ascens a Montjuïc per Santa Madrona d'1,1 quilòmetres al 5,1% de pendent, i una rampa final fins a l'Estadi Olímpic d'uns 800 metres al 7%.
L'Ajuntament calcula que en els tres dies podria haver-hi uns 850.000 espectadors als carrers de la ciutat per seguir els ciclistes: fins a 80.000 per la presentació dels equips, uns 600.000 en la primera etapa de contrarellotge i uns 170.000 en la segona etapa entrant des del Baix Llobregat.
Via: Regió7
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