Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ajuda VeneçuelaRobatori coure Rodalies VilamallaPort AventuraEdifici Jubar
instagramlinkedin

Política lingüística

Niubó assegura que el curs 27-28 s’aplicarà el requisit de C2 de català, el nivell més alt, als nous docents

La consellera ha assegurat que l’ajornament d’aquest requisit per al curs vinent es tracta d’una "excepció temporal, transitòria", que només s’aplicarà un curs perquè els docents que encara no hagin acreditat el C2 tinguin marge per fer-ho

La consellera Niubó, al Parlament.

La consellera Niubó, al Parlament. / Jordi Otix

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

EFE

La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha assegurat aquest dimecres que l’exigència del nivell C2 de català per als nous docents s’aplicarà el curs 2027-2028, després d’ajornar-la per al curs vinent. En una resolució emesa el passat 19 de juny, el Departament d’Educació i Formació Professional va ajornar l’exigència perquè la implantació immediata d’aquest requisit, en vigor des del novembre de 2025, "comportaria una greu dificultat per cobrir substitucions i vacants".

En la sessió de control al Govern al Parlament, Niubó ha respost a una pregunta del portaveu adjunt d’ERC a la cambra catalana, Jordi Albert, que ha acusat la conselleria de "fer marxa enrere" en una mesura impulsada per l’anterior executiu de Pere Aragonès.

Qüestió de responsabilitat

Niubó ha compartit la necessitat que el C2 de català sigui un requisit per als nous professors, però ha remarcat que el Govern té la "responsabilitat" de fer compatible aquesta mesura amb el fet que tots els centres tinguin el professorat suficient i es garanteixi el dret a l’educació.

En aquest sentit, ha assegurat que es tracta d’una "excepció temporal, transitòria", que només s’aplicarà el curs vinent perquè els docents que encara no hagin acreditat el C2 tinguin marge per fer-ho i puguin entrar a les borses de treball, "amb el compromís ineludible d’acabar el curs amb la certificació del C2" de català.

Notícies relacionades

Niubó també ha argumentat aquest ajornament perquè, segons ha explicat, hi ha professors que s’han examinat aquest any i que no tindran els resultats fins al mes de setembre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multa de fins a 3.000 euros que poden rebre molts veïns per tenir l’aire condicionat a la façana
  2. Fer una fotocòpia del DNI pot acabar amb multes de fins a 100.000 euros
  3. Pobresa a l'Empordà: vulnerabilitat econòmica a Sant Pere, Figueres o Castelló
  4. L’avís de les òptiques sobre les ulleres de sol barates: 'És pitjor portar unes sense filtre que no portar res
  5. Les pèssimes notes en Matemàtiques de la selectivitat posen en peu de guerra els estudiants: 'Vaig treure un 8 a batxillerat i un 4,5 a les PAU, era un examen impossible
  6. Albert Serra: 'Aquest món no té solució i cal sortir-ne, perquè els que són dins són gent horrible
  7. El nou espai de Txots a Figueres, un punt de trobada per a grans celebracions i àpats en grup
  8. No cal esperar que 'li passi': aquests són els símptomes d’un cop de calor i què has de fer

Niubó assegura que el curs 27-28 s’aplicarà el requisit de C2 de català, el nivell més alt, als nous docents

Niubó assegura que el curs 27-28 s’aplicarà el requisit de C2 de català, el nivell més alt, als nous docents

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil neguen que Salut posés traves a la vacunació d’agents per la covid

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil neguen que Salut posés traves a la vacunació d’agents per la covid

La jutge ordena fer una còpia del mòbil de la vídua d’Isak Andic

La jutge ordena fer una còpia del mòbil de la vídua d’Isak Andic

Un incendi crema 3.500 metres quadrats de canyes i rostoll a Palau-saverdera

Un incendi crema 3.500 metres quadrats de canyes i rostoll a Palau-saverdera

Laporta pren possessió per quarta vegada en presència de l'"amic Tebas"

Laporta pren possessió per quarta vegada en presència de l'"amic Tebas"

Barcelona tallarà un centenar de carrers i accessos a la ronda Litoral pel pas del Tour de França

Barcelona tallarà un centenar de carrers i accessos a la ronda Litoral pel pas del Tour de França

Laporta reivindica les seves tres Lligues en cinc anys: "Hem tornat a combatre i hem tornat a vèncer"

Laporta reivindica les seves tres Lligues en cinc anys: "Hem tornat a combatre i hem tornat a vèncer"

El Tour de França atraurà a Barcelona uns 850.000 aficionats i implicarà importants talls de tràfic

El Tour de França atraurà a Barcelona uns 850.000 aficionats i implicarà importants talls de tràfic
Tracking Pixel Contents