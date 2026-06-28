Ingressen a la presó un pare i una mare per la mort del seu nadó de només tres mesos a Sabadell
La criatura tenia símptomes compatibles d'haver estat sacsejada bruscament
ACN
AUn pare i una mare han ingressat a la presó per la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell, segons ha avançat la periodista Anna Punsí i ha confirmat l'ACN. La parella va alertar el 112 perquè la criatura no respirava. Els sanitaris del SEM van poder recuperar l'infant i traslladar-lo a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell el 25 de juny, on va morir la matinada del 26. Els metges van avisar la policia que el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament i els Mossos van detenir els pares. El TSJC informa que la jutgessa de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància Plaça 3 de Sabadell ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per als progenitors per maltractament habitual amb resultat de mort.
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