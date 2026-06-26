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Incendi forestal

El cap dels Bombers de l'incendi de Tiana assegura que tenen "el foc envoltat amb línia d'aigua i de seguida el donarem per controlat"

Bombers en l’incendi de Tiana.

Bombers en l’incendi de Tiana. / JORDI OTIX

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David López Frías

Tiana

La ràpida intervenció dels bombers ha evitat una catàstrofe a Tiana. El cap d’intervenció dels Bombers de la Generalitat, Pep Colàs, ha explicat a les 2 de la tarda que les tasques d’extinció havien aconseguit envoltar el foc i això ha evitat que continuï estenent-se.

“Encara no el podem donar per controlat, però és qüestió de minuts. Tenim el perímetre de l’incendi envoltat amb línia d’aigua”, va explicar des del poliesportiu de Tiana, la zona que l’ajuntament va habilitar per a la premsa.

“Hem detectat tres grans columnes de fum entorn de les 10.45 del matí. La ràpida intervenció ha aconseguit que no s’estengui. No s’han registrat danys personals ni habitatges afectats. Ara mateix hi ha més de 90 agents treballant en les tasques d’extinció”, va declarar Colàs.

Confinament aixecat

La zona que continua preocupant, no obstant això, “és la més pròxima al Vallès. Les zones limítrofes al foc de Montornès del Vallès, Martorelles i Sant Fost de Campsentelles. La resta del territori dels municipis afectats, la zona de Tiana fins al mar, queda desconfinada”, va assenyalar.

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A les 2 de la tarda, les dues àrees que continuaven corrent perill d’afectació eren una urbanització anomenada Colònia Bosc i l’alberg La Conreria, que estaven confinades. Des de Protecció Civil van confirmar l’aixecament del confinament a la resta de zones i van recomanar no circular ni quedar-se a l’exterior.

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