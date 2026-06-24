Al Congrés
Junts planteja a Sánchez que faci un pas enrere i deixi que el bloc d’investidura esculli un altre president
Última hora sobre el debat al Congrés sobre corrupció. En directe reaccions de tots els casos que assetgen el Govern, Sánchez i el PSOE
Miguel Ángel Rodríguez
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha arribat a la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés amb una nova proposta sota el braç. Després de demanar, quan no exigir, l’avançament electoral o una qüestió de confiança, la dirigent postconvergent ha proposat al president del Govern que faci un pas enrere i permeti que el bloc de la investidura elegeixi un altre cap de l’Executiu per acabar la legislatura i evitar així unes eleccions generals en les quals l’extrema dreta podria aconseguir molt més pes de l’actual.
«Mediti amb serenitat el que avui li proposem», ha dit Nogueras a Sánchez des de la tribuna d’oradors, demorant diversos minuts la proposta i elevant la tensió a l’hemicicle del Congrés. En aquells minuts, la diputada de Junts ha advertit al president del Govern que arribava al debat d’aquest dimecres «tocat i enfonsat», sense la «majoria» i la «legitimitat» suficients per continuar governant i sent «el principal obstacle» perquè continuï la legislatura. Sobretot, ha explicat, pels incompliments del Govern que els ha portat a trencar les seves relacions amb l’Executiu.
Això sí, ha dit que continua existint una majoria conformada pel bloc de la investidura –PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNB, Podem, BNG i Coalició Canària– que no vol que «l’extrema dreta ocupi el poder». Així, ha llançat una petició clara al president del Govern: «Senyor Sánchez, aparti’s i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir, de complir amb Catalunya i de complir amb els catalans».
El camí proposat per Nogueras comportaria la dimissió de Sánchez i que el ple celebrés una nova votació d’investidura. En aquest cas, i a diferència del que passa amb les mocions de censura, el nou candidat hauria de ser elegit entre els diputats que conformen el Congrés. Res ha dit la portaveu postconvergent sobre qui podria ser elegit o amb qui se sentirien a gust els de Carles Puigdemont.
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