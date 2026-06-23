Crisi d’habitatge
El Parlament acorda tramitar per la via ràpida la llei contra la compra especulativa d’habitatge
La junta de portaveus eleva al ple la decisió sobre la tramitació per lectura única de les dues lleis dels Comuns i la CUP per frenar l’acumulació d’immobles per part de grans propietaris
Els Comuns proposen tipificar com a grans forquilles que tinguin cinc propietats a tot Catalunya
Gisela Boada
El Parlament ha desbloquejat les dues proposicions de llei impulsades pels Comuns i la CUP per frenar la compra especulativa d’habitatge, que feia més de quatre mesos que estaven registrades a la cambra catalana. Després de l’acord de la junta de portaveus aquest dimarts per majoria del PSC, ERC, Comuns i CUP, les dues iniciatives es tramitaran per la via ràpida, és a dir, mitjançant el procediment de lectura única.
Està previst que el 7 de juliol el ple celebri la primera de les dues votacions que contempla aquest mecanisme, segons ha explicat el portaveu dels Comuns, David Cid. «Serà necessari treballar amb el PSC, ERC i la CUP per trobar un punt de consens en el text i estem treballant per poder aprovar-la abans que acabi aquest període de sessions», ha assenyalat en roda de premsa al Parlament.
La primera proposta va ser registrada per la CUP al febrer, mentre els Comuns negociaven amb el PSC una norma en aquest sentit per donar el seu suport als Pressupostos de la Generalitat. Els comuns van registrar la seva pròpia iniciativa poc després, però aquesta va quedar paralitzada quan Salvador Illa va retirar aquests comptes públics del Parlament per la falta de suport d’ERC. Es va mantenir, però, com a línia vermella per donar suport als segons Pressupostos que el Govern va portar a la cambra catalana dos mesos després i que s’aprovaran la setmana vinent.
Malgrat tractar-se de dos textos diferents, les dues formacions han defensat des del principi la necessitat de confluir en un únic text. Fonts de la negociació assenyalen que, tot i que el text de partida serà el dels Comuns, es treballa per incorporar també les propostes de la CUP, centrades en les demandes del Sindicat de Llogateres, que també participa en les converses.
El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha defensat en una roda de premsa al Parlament aquesta voluntat d’acord i ha remarcat que, més enllà de les «diferències entre propostes i del format del debat parlamentari», el seu objectiu és «forçar una resposta del Govern» per abordar de manera efectiva l’especulació immobiliària com a pas «imprescindible» per aturar la crisi d’habitatge a Catalunya.
La intenció sempre va ser aprovar la norma abans de l’estiu, però la paralització derivada del bloqueig pressupostari va retardar el calendari. Tot i així, Cid s’ha mostrat confiat a poder tirar-la endavant abans de l’agost i ha insistit que l’objectiu és que els grans tenidors deixin de tractar l’habitatge com un actiu purament especulatiu, motiu pel qual veu imprescindible que s’aprovi al més aviat possible a l’hemicicle.
La proposta, pionera a Espanya, consisteix a modificar la Llei d’urbanisme per donar als Ajuntaments dels municipis declarats zones de mercat residencial tensionat la capacitat de restringir qui pot comprar habitatge i amb quina finalitat. L’objectiu és evitar que grans propietaris i fons d’inversió continuïn concentrant immobles en àrees on l’accés a l’habitatge és més difícil.
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