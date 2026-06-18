Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Marihuana EmpordàRepoblar MolinasSoldevilla premi BertranaJosep BofillSolstici Castell Sant Ferran Figueres
instagramlinkedin

Successos

Un incendi a Lleida interromp la circulació de trens d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid

El foc s'ha iniciat cap a les 10.30 hores d'aquest dijous, a l'Albi

Imatge d'arxiu dels Bombers de la Generalitat.

Imatge d'arxiu dels Bombers de la Generalitat. / BOMBERS

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

EP

Lleida

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dijous al matí en un incendi que s’ha iniciat cap a les 10.30 hores a l'Albi, a Lleida, pel qual s’han mobilitzat 12 dotacions, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.

A causa d’aquest incendi, la circulació ha estat interrompuda a les línies d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona, segons ha informat Protecció Civil.

Entre les dotacions, tres són mitjans aeris i el foc afecta camps de rostoll prop de la carretera LV-7031 i la línia ferroviària.

Notícies relacionades

Aquest incendi es produeix prop d’una zona on aquest passat cap de setmana se’n va declarar un a Cervià de les Garrigues, a Lleida també, que va afectar unes 33 hectàrees, i a la província del qual els bombers continuen desplegats per intentar controlar un incendi a Talavera, declarat aquest dimecres a la tarda.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents