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Catalunya

El Parlament col·locarà de manera permanent la 'rojigualda' i la senyera

La Cambra continua batallant davant la justícia per hissar-les només quan es fa el ple

Una senyera.

Una senyera. / Arxiu

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Quim Bertomeu

Barcelona

El Parlament de Catalunya col·locarà a partir d’aquest dimecres de manera permanent la bandera d’Espanya i la senyera a la façana del seu edifici situat al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Ho farà acatant una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que així ho va dictar fa uns dies de forma cautelar després del requeriment presentat per l’associació Impuls Ciutadà.

Des del 1981, la Cambra catalana només hissa les dues banderes durant la celebració dels plens, que es convoquen cada dues setmanes. Quan acaba la sessió plenària, s’arriaven les dues fins a la següent convocatòria. Fonts parlamentàries defensen que aquest és el consens transversal al qual es va arribar fa 45 anys i que al seu dia va comptar amb el beneplàcit de tots els partits de l’arc parlamentari, també el PP.

Aquesta praxi de més de quatre dècades quedarà interrompuda en el ple que comença aquest dimecres. Aquell dia s’hissaran com sempre les dues banderes, però ja no s’arriaran. La Mesa del Parlament –en la qual hi ha representats el PSC, ERC i Junts– està en desacord amb la mesura del TSJC, però la complirà per "no posar en perill" els funcionaris que duen a terme aquesta tasca perquè, si desobeïssin la resolució judicial, s’exposarien a conseqüències legals.

Malgrat tot, les mateixes fonts parlamentàries indiquen que l’obligació imposada pel TSJC és una mesura cautelar i que el procediment continua obert. És per això que la Cambra continuarà batallant per convèncer l’alt tribunal català per tornar a l’esquema de 1981. El Parlament al·lega que fins ara complia la llei de banderes malgrat que no onejaven de manera permanent a la façana. El seu argument és que sempre han onejat de forma permanent al saló on se celebren els plens i que amb això n’hi hauria d’haver prou.

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El procés judicial pel qual el TSJC va dictar la col·locació de les banderes de forma permanent segueix en marxa. Entre altres coses, perquè Impuls Ciutadà reclama tres qüestions més sobre les quals el jutge ha de pronunciar-se. Aquesta entitat constitucionalista també vol que la bandera espanyola sigui present al despatx d’audiències del president del Parlament, Josep Rull; que sigui present en tots els actes que organitzi la Cambra i, finalment, que es col·loqui una bandera espanyola de la mateixa mida que la "gran senyera" de 54 metres quadrats que es va col·locar fa uns mesos al Parc de la Ciutadella, just abans d’arribar a la Cambra.

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