Transport públic
El Govern rebutja denunciar Renfe i Adif pel caos de Rodalies malgrat la petició del Parlament
Junts sospesa portar davant els tribunals les dues empreses públiques estatals
Els usuaris de Rodalies apugen el to contra el Govern: «No entenen la realitat ni la magnitud del problema»
El pla de Rodalies comptarà amb 1.600 milions més i el compromís d’executar 2.800 més ja pressupostats
Junts exigeix al Govern que porti Renfe i Adif als tribunals per un «delicte penal i criminal»
Quim Bertomeu
El Govern no denunciarà ni Renfe ni Adif pels problemes de Rodalies: «Saben que aquest no és el nostre camí». Així ho ha confirmat aquest dimecres al Parlament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant la sessió de control a l’executiu català que s’ha celebrat a la Cambra. El Govern defensa que portar les dues empreses públiques estatals als tribunals no servirà de res i que les solucions als problemes han d’arribar per altres vies.
El tema ha sorgit a instàncies de Junts. La diputada Judith Toronjo ha tornat a criticar el funcionament dels trens i ha recordat que el Parlament va aprovar al febrer una moció que instava el Govern a portar Renfe i Adif davant la justícia «per delictes de responsabilitat civil i penal criminal». Va ser una iniciativa que es va aprovar amb l’aval de Junts, Vox, la CUP i Aliança Catalana i gràcies a l’abstenció d’ERC i el PP. Només el PSC i els Comuns hi van votar en contra.
Toronjo ha defensat que la situació és insostenible i que es va constatar de nou la setmana passada durant el primer dia de la visita del Papa, quan la xarxa va tornar a caure en dues ocasions en un dia. Així, després de tantes «incidència i retards», el partit de Puigdemont ha arribat a la conclusió que la solució passa per acudir als tribunals. Fonts de Junts exposen que, si el Govern no denuncia Renfe i Adif, ho faran ells. Toronjo així ho ha deixat entreveure: «Si no ho fan, prendrem la iniciativa».
Paneque ha reivindicat que el camí per solucionar els problemes de Rodalies és el que ja ha emprès el Govern, i que té tres eixos: la millora de les infraestructures amb noves inversions; la compra de «material rodador» –locomotores i vagons– i el traspàs de la competència a la Generalitat, que ja ha començat a materialitzar-se amb la constitució de l’empresa mixta Rodalies de Catalunya. També ha retret a Junts que només expressa «preocupació» pels trens quan està a l’oposició, no mentre va governar.
¿Trens judicialitzats?
El futur que pugui tenir una denúncia així contra Renfe i Adif és una incògnita, però el cert és que el mal funcionament dels trens ha acabat per judicialitzar el problema. I no ha començat Junts. La setmana passada Adif i Rodalies de Catalunya van anunciar accions legals contra l’empresa Siemens per la caiguda del servei el primer dia de la visita del Papa.
L’empresa tecnològica és l’encarregada de proveir el sistema informàtic per al Centre de Regulació de la Circulació (CRC) gestionat per Adif a l’estació de França de Barcelona. Aquell dia Adif va explicar que ja havia obert un expedient per aclarir les causes de les incidències i va anunciar que posaria en marxa «les accions judicials que consideri necessàries» una vegada analitzats els incidents.
Amb tribunals pel mig o sense, la situació dels trens està lluny d’estar normalitzada. Precisament aquest dimecres, 10 plataformes d’usuaris de Rodalies han firmat aquest dimecres un comunicat per denunciar que el Govern «no entén ni la realitat ni la magnitud del problema» de la xarxa ferroviària catalana, informa Pau Lizana.
En la missiva, les entitats asseguren que després de mig any de reunions setmanals amb el departament de Territori per informar de la situació després de l’accident de Gelida, les trobades s’han anat refredant amb «constants canvis d’horari i de data, retards habituals o absències dels responsables convocats». Per tot això, aquestes plataformes demanen repensar les vies de comunicació amb el Govern: «Li estenem la mà per solucionar un problema de país».
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