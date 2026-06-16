Iniciativa envoltada de polèmica
Parlon admet que el pla pilot d'introduir mossos a les escoles està en "via de paràlisi"
La consellera d'Interior ha reconegut que la prova va transcendir de manera "inoportuna" malgrat tenir "bondats" en l'origen
Helena López
El pla pilot dels Mossos a les escoles perquè la policia intervingui en la mediació de conflictes als centres està "en via de paràlisi". Així ho ha admès la consellera d’Interior, Núria Parlon, en una entrevista a Catalunya Ràdio en la qual també ha reconegut que la prova va transcendir de manera "inoportuna" malgrat tenir "bondats" en l’origen.
La consellera ha argumentat que la mediació de conflictes a les escoles va néixer a "nivell local" [en els serveis territorials de Baix Llobregat] i que, per tant, no va ser un pla impulsat des dels Mossos, sinó a partir de necessitats exposades a nivell municipal.
En plena onada de vagues
L’existència del pla pilot educatiu va saltar la diada de Sant Jordi, en plena onada de vagues educatives. Segons va explicar la consellera d’Educació dies després de saltar la polèmica, la policia destinada a l’escola aniria desarmada i sense uniforme.
"No tindran despatx al centre, ni entraran a les aules ni estaran durant tota la jornada lectiva cada dia de la setmana; i la presència dels Mossos als centres educatius dependrà també de les direccions d’escoles i instituts, en funció de les seves necessitats", assenyalaven des de la Conselleria d’Educació.
De l’Hospitalet a Tàrrega
Malgrat que el dia de la presentació, Educació va defensar l’enviament de Mossos als instituts i va arribar a dir que tenien més centres demanant sumar-se, els dies posteriors va créixer el rebuig de la comunitat educativa i els centres del pla pilot original van anar caient.
La iniciativa va arrencar el 28 d’abril entre protestes de la comunitat educativa a 14 centres educatius –de primària, ESO, batxillerat i FP– de l’Hospitalet, Vic, Alta Ribagorça-Val d’Aran, Tàrrega, el Prat de Llobregat i Sabadell com a prova pilot. Es tractava d’un "nou model de col·laboració" per a la convivència escolar amb l’objectiu de fer tasques de prevenció i acompanyament i, "si fos necessari", d’intervenció, amb l’objectiu de garantir la convivència escolar.
"El projecte neix de l’increment de la complexitat entorn dels centres educatius i la necessitat de reforçar el benestar de l’alumnat i de tota la comunitat educativa, una demanda fortament reclamada des del món docent", van apuntar al seu dia fonts de la Conselleria d’Educació i FP, que esgrimien que, segons l’OCDE, un de cada dos països desenvolupats compta amb programes similars de col·laboració entre escola i agents de l’autoritat "amb finalitats preventives i comunitàries".
En ser consultades per les declaracions de la consellera Núria Parlon aquest dimarts a Catalunya Ràdio, fonts de la Conselleria d’Educació i FP asseguren que el pla pilot continua en marxa. "Per la nostra banda és un pla pilot i l’avaluarem quan acabi, al desembre", responen.
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