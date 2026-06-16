Al Parlament
Catalunya apujarà a 30 euros la taxa turística dels passatgers dels creuers
El PSC, ERC i els Comuns acorden una esmena a la llei d’acompanyament dels pressupostos perquè s’aprovi triplicar aquest recàrrec
Sara González
Catalunya apujarà fins als 30 euros la taxa turística als creuers que facin escala a Barcelona per un temps inferior a 12 hores. Així ho han pactat el PSC, ERC i els Comuns per donar cobertura jurídica a l’acord a què han arribat els tres grups parlamentaris a l’Ajuntament de la capital catalana. La via per fer-ho és mitjançant la presentació d’una esmena a la llei d’acompanyament dels pressupostos, que previsiblement s’aprovaran de manera definitiva el mes de juliol.
El text, subscrit per les tres formacions que sumen majoria al Parlament, habilita el consistori barceloní a modificar les ordenances per fixar un recàrrec de la taxa turística. El màxim està en 8 euros per als establiments, però s’inclou una excepció per a les embarcacions de curta estada a la ciutat perquè aquesta xifra pugui arribar al triple, és a dir, 24 euros, que s’afegiran als sis que ja cobra la Generalitat.
L’acord dels tres grups parlamentaris s’ha produït després que aquest dilluns els Comuns anunciessin un pacte amb els socialistes i els republicans a escala local que té la vocació de reduir a zero els creuers que fan escala a Barcelona. El principal argument per impulsar aquesta mesura, avalada per l’alcalde Jaume Collboni, és que l’aportació econòmica que fan els viatgers d’aquest tipus de viatges és inferior que la dels vaixells que tenen la capital catalana com a origen o destinació.
En una roda de premsa al Parlament, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha celebrat la mesura, que ha qualificat de "missatge clar al sector". "Barcelona no és un ‘souvenir’, ens agrada que ens visitin però no a qualsevol preu", ha assenyalat el diputat, que també ha reconegut que es tracta d’un impost dissuasiu davant un tipus de turisme que, ha dit, és el que genera "més malestar" als veïns i amb un retorn pràcticament nul.
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