Investigació per agressions
El pare del nadó del Vall d'Hebron va admetre a la família que l'havia sacsejat i tractat de forma "brusca"
Els avis materns i paterns no van veure indicis de maltractament, però van deixar de veure el nen dies abans de l'ingrés
El pare del nadó amb lesions greus que va acabar a l'UCI de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona va admetre a la seva família que havia sacsejat el nen, que l'havia tractat de forma "brusca", que potser l'havia estirat fort de les cames i que l'havia enrotllat amb molta força amb una manta per calmar-lo. La família paterna ha admès al jutjat que l'home era "brusc" i poc hàbil amb el fill, però no el veuen capaç de fer-li mal voluntàriament i tampoc van tenir cap indici que ho fes, segons fonts jurídiques. Aquest divendres han declarat al jutjat de violència sobre menors els avis paterns, el germà de l'investigat i la parella d'aquest últim, a més dels avis materns i la germana i el cosí de la mare. No tenien obligació de fer-ho.
Tant els pares de l'home com el seu germà, amb qui l'uneix un fort vincle, han explicat que l'investigat està fort i és inconscientment brusc, i també ho era amb el nen. Han relatat que és maniàtic i té algunes obsessions, però en cap cas consideren que tingui pulsions pedòfiles, i han assegurat, al contrari del que han dit altres testimonis, que estava il·lusionat amb la criatura. Sí que han reconegut que és fred, no gestiona bé l'estrès, que es pot bloquejar, però en cap cas reaccionar de forma violenta. Han relatat que l'home no tenia gaire traça amb els nens en general, que es bloquejava i no els volia agafar.
Els pares del pare del nadó estan separats i cadascun visitava la família pel seu compte. Mentre la mare hi anava cada dimecres a primera hora del matí fins al migdia, el pare ho feia en moments diversos. La mare ha explicat que quan ella hi anava, la dona sempre dormia i que era el pare qui es feia càrrec del fill, a qui sempre va veure bé. En l'última setmana abans de l'ingrés hospitalari, l'home investigat va demanar al seu pare que no hi anés perquè la seva dona no es trobava bé a causa de les complicacions de la cesària del part.
Per la seva banda, els pares de la dona han relatat que durant les primeres sis setmanes de vida de l'infant no el van veure gaire, perquè els pares deien que volien estar "tranquils" a causa dels plors continuats del nen. En l'última setmana abans d'ingressar-lo a Vall d'Hebron, ja no el van veure més. Així que l'últim familiar que va veure el nen abans de ser ingressat probablement va ser l'àvia paterna cinc dies abans.
Els avis materns, la tieta materna i un cosí de la mare del nadó, tots dos metges del Vall d'Hebron, han explicat que la dona era molt curosa i es mostrava preocupada per la salut del seu fill. Havia tingut una mala experiència en el part per cesària i, en ser infermera del mateix hospital, volia privacitat. Per això, va decidir anar a diversos centres sanitaris abans que a Vall d'Hebron perquè trobessin una solució als plors continuats del nadó. De fet, la germana i el cosí també treballen al Vall d'Hebron i han assegurat que no porten els seus fills allà per a les visites mèdiques.
Igualment, han dit que la dona els enviava fotos de les deposicions del nen i fins i tot d'un morat que tenia a la galta per preguntar què podia ser. En un missatge de veu, va fer escoltar al seu cosí i a la dona d'aquest, metgessa de família, com respirava el seu fill, perquè li semblava que tenia algun problema respiratori. El cosí ha relatat que tenia contacte quasi diari amb la mare. Per això, el magistrat ha demanat una còpia dels missatges dels mòbils de la mare i la germana de la investigada. La dona també enviava fotos del nen als seus sogres i a la seva cunyada, amb qui tenia molta relació.
Han explicat que la mare els deia que el pare era "brusc" amb el nadó, però no pas violent, i tampoc van tenir cap indici de maltractament per part de l'home cap a ella o el nen. També han dit que l'home, en general, era fred i poc afectuós.
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