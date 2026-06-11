Intent frustrat
Partitures del cor de la Sagrada Família ocultaven estelades i un manual independentista de boicot
"Dins d’aquesta partitura hi ha una estelada. Guarda-la discretament fins al final de la missa. Si vols, al començar el Virolai, treu-la. Al final cridarem 'independència'", diuen les instruccions
Marta Català
La visita del Papa a Barcelona ha sigut un èxit diplomàtic i ciutadà, i el comiat a la Sagrada Família, un esdeveniment magnífic. Tot va sortir bé. I ni un intent de boicot amb estelades pel mig descobert per la policia a última hora va aconseguir entelar la missa solemne i la benedicció de la Torre en el centenari de la mort d’Antoni Gaudí. Perquè entre les partitures del cor, la Policia Nacional, responsable en exclusiva de la seguretat dins del temple, va trobar estelades i un manual independentista per boicotejar l’acte, segons han explicat fonts coneixedores a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.
L’intent d’alterar el programa oficial no es va arribar a materialitzar. Fonts policials expliquen que després de detectar el grup instigador, al final de la missa, "se’ls va convidar a sortir de la basílica". No és el que relaten alguns dels cantaires, que han denunciat que van ser expulsats del temple abans de la benedicció de la Torre de Jesús. El cor el formaven 600 persones: 500 adults i 100 nens.
Els cantaires, a qui es va fer sortir pel carrer Mallorca, es van mostrar indignats per l’ocorregut. Ja al carrer, alguns van cantar Els Segadors i van cridar "independència".
Fonts de la Sagrada Família han assenyalat que "com en qualsevol celebració institucional i litúrgica, l’acte es desenvolupa d’acord amb un programa establert amb temps que han de seguir tots els participants". I recorden que la basílica és un temple catòlic i que "no s’hi introdueixen banderes durant les celebracions religioses".
"Dins d’aquesta partitura hi ha una estelada, en horitzontal, de mida A3. Sisplau, guarda-la discretament amb les altres partitures fins al final de la missa. Si vols, al començar el Virolai, treu-la i aguanta-la en horitzontal, darrere de les partitures. Fins aquell moment, sisplau, no facis res amb ella. Si no vols, sisplau, no facis res". Així comença el text escrit en català trobat entre les partitures del cor que va actuar ahir en la missa oficiada per Lleó XIV davant desenes d’autoritats, entre les quals els Reis d’Espanya, el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president, Salvador Illa.
"No hi ha cap partit polític, organització ni cor darrere d’aquesta acció. Cada símbol és independent, vol dir el que vol dir i el defensa qui ho mostra", afegeix el text que continua encoratjant els coristes a passar a l’acció: "A l’acabar el Virolai, els que vulguem cantarem Els Segadors". L’himne de Catalunya no formava part del programa oficial.
El text, una mena de manual d’instruccions, indica els següents passos a seguir: "A l’acabar l’obra amb les espelmes, al Mutis final, els que vulguem cridarem ‘in-inde-independència’". I acaba reivindicant respecte per Antoni Gaudí: "La resta de l’acte, per respecte a Gaudí i a les persones que l’han organitzat, farem el que està previst".
L’incident a la Sagrada Família ha provocat reaccions irades entre dirigents polítics. Carles Puigdemont parla de "vergonyosa acció de repressió" i Elisenda Alemany demanarà avui mateix explicacions al Govern.
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