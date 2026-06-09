VÍDEO | Segueix en directe la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya

Visita del Papa Lleó XIV
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El papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Barcelona en la segona etapa del seu viatge a Espanya, després del seu pas per Madrid i abans de continuar cap a les Canàries. El Pontífex participarà, entre aquest dimarts i dimecres, en una intensa agenda d’actes, entre els quals destaquen un acte multitudinari a l’Estadi Olímpic, una visita a la presó de Brians 1, la parada a l’abadia de Montserrat i la missa amb benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí.
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