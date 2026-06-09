Visita de Lleó XIV a Barcelona
Illa es reuneix amb el Papa i li agraeix la seva "sensibilitat cap a Catalunya"
La trobada del president amb el Pontífex ha durat mitja hora i han conversat sobre la situació internacional, el futur de la IA i de la immigració
Sara González
Quan el papa Lleó XIV ha aterrat a l’aeroport del Prat, el president Salvador Illa ja l’esperava a peu de pista. Ha estat, de fet, el primer dirigent amb qui s’ha donat la mà després de baixar l’escaleta de l’avió. No era per al pontífex un rostre desconegut, perquè el cap de la Generalitat ja va ser, el mes d’octubre passat, el primer polític de tot l’Estat a reunir-se amb Robert Prevost tot just cinc mesos després d’haver estat nomenat líder de l’Església Catòlica. Així que tots dos han continuat aquest dimarts la conversa que van començar al Vaticà, però aquesta vegada a Barcelona, una trobada en què Illa li ha agraït la seva "sensibilitat" cap a Catalunya i han conversat sobre la situació internacional, la necessitat d’avançar cap a una tecnologia "al servei de la humanitat" i de les polítiques migratòries basades a "acollir qui és diferent".
La reunió amb el pontífex al Palau Episcopal, a la qual el president ha acudit amb la seva esposa, Marta Estruch, ha durat mitja hora i hi han abordat també la rellevància de la figura d’Antoni Gaudí i de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el "leitmotiv" del viatge papal. Just després, Prevost ha saludat també els consellers del Govern. Illa ha explicat també en declaracions a Catalunya Ràdio que ha agraït al pontífex que hagi atès la invitació que ja li va traslladar l’any passat per beneir la torre més alta de les esglésies del món. "No he tingut mai cap dubte que demostraria, també parlant en català, la seva sensibilitat", ha subratllat després de la primera oració a la Catedral, en què el papa ha utilitzat tant el català com el castellà.
Un Govern bolcat en la visita
El Govern de Catalunya s’ha bolcat en la visita papal en totes les dimensions: organització d’actes, agenda del president totalment destinada a acompanyar Lleó XIV, campanya institucional, missatges alineats per exalçar la seva figura i fins i tot la bandera vaticana onejant tant a l’edifici de la Generalitat com a l’Ajuntament de Barcelona, estendard que també va ser hissat quan Benet XVI va visitar la ciutat el 2010. Malgrat exercir de seguici del papa i destinar-hi un import de 2,3 milions d’euros, el Govern manté que la seva actuació continua sent pròpia d’un estat aconfessional, però defensa que aquesta visita és una "oportunitat única de projectar" què és Catalunya a escala mundial i el seu caràcter "obert, acollidor i dialogant".
Illa ha capitanejat aquest objectiu amb una benvinguda acompanyada de la petició explícita per escrit en una carta perquè utilitzi el català en la salutació "urbi et orbi" durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, tot i que ja en la seva primera intervenció en l’homilia a la Catedral ha fet un discurs bilingüe. La missiva, entregada durant l’audiència privada que han mantingut, ha anat acompanyada de tres regals: una reproducció de les "Homilies d’Organyà", considerades el document literari més antic escrit en català; una reproducció de la nina articulada d’ivori de la necròpolis paleocristiana de Tarraco, que simbolitza els orígens del cristianisme a Catalunya; i una còpia de l’acta de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família.
"Sintonitzat" amb Catalunya
Obsequis que, ha defensat el president, "simbolitzen la història viva" de Catalunya, que té unes "profundes arrels cristianes" que la connecten amb Europa i el món i que, atès que és "un país d’humanisme integral", és també "una terra d’acollida". El president ha explicat públicament que considera que el missatge del papa "sintonitza" amb els que representen els catalans. En la seva oració a la Catedral, Lleó XIV ha demanat als ciutadans de Catalunya que siguin "constructors d’unitat", una cosa que sona a música celestial per a un president que abans d’arribar a la Generalitat propugnava superar les divisions del "procés" i que ara reivindica la cohesió social i la convivència davant l’auge de l’extrema dreta.
Les protestes dels docents, la vaga dels quals ha perdut força, han quedat en anècdota i al marge de la primera jornada del papa a Barcelona. Això sí, els qui han tornat a fer acte de presència de manera indesitjada per al Govern han estat els trens per la fallada al centre de control d’Adif que ha provocat interrupcions en el servei de Rodalies. Això no entrava dins dels plans de l’Executiu d’aprofitar la visita del pontífex per projectar Catalunya al món, que arribarà al seu punt culminant aquest dimecres amb la missa a la Sagrada Família i aquesta benedicció —s’espera, en part, en català— que acapararà el focus internacional.
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