Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Pedret i MarzàCicles del cel per planificar les tasques agrícolesMotel EmpordàIncendi VilamacolumFlorian PadrósPremi Nacional Gastronomia Tradicional
instagramlinkedin

PAU 2026

Un primer examen de Castellà “molt ‘chill’” destensa la primera jornada de la selectivitat a Catalunya

L’oda a invertir més en Humanitats de La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine i el famós vers de Blas de Otero “me queda la palabra”, enllacen els textos de l’examen de Castellà amb les reivindicacions dels docents en vaga

Proves de selectivitat al campus de la Ciutadella de la UPF de Barcelona

Proves de selectivitat al campus de la Ciutadella de la UPF de Barcelona / BELÉN GONZÁLEZ

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Helena López

Somriures i abraçades de "ja ha passat" després de l’examen de Castellà, el primer de la selectivitat 2026 a Catalunya. "M’ha anat molt bé per destensar que la primera prova fos tan ‘chill’, ja estic preparada per a la resta", se sincerava des del Campus Ciutadella de la UPF la Laia, una dels 45.821 alumnes matriculats en una nova selectivitat de rècord, a la qual arribaven espantats per l’impacte de la visita del Papa i les vagues, dos fets dels quals ningú parla als passadissos de la ‘uni’. Aquí, l’únic tema de conversa després de la primera prova és com els ha anat l’examen, i el sentir general és que bé. Molt agraïts per la quantitat de preguntes tipus test, "molt assumibles".

Una primera prova a què han arribat aviat. A les vuit la facultat ja era plena, ningú volia arribar tard. Per segon any consecutiu, arribaven també a la prova de Castellà sense llista de lectures obligatòries. Podia sortir qualsevol cosa. Finalment han caigut dos poemes de 1981; un de Blas de Otero i un altre de Gloria Fuertes, i una comprensió lectorad’un fragment de La utilidad de lo inútil. Manifiesto, de Nuccio Ordine, text que comença amb un "en les últimes dècades a les disciplines humanístiques se les considera inútils, se les margina no només en els programes escolars sinó sobretot en els capítols dels pressupostos estatals" i acaba amb un "perquè sabotejar la cultura i l’ensenyament significa sabotejar el futur de la humanitat".

Un missatge que sembla enllaçar amb el que ha passat a pocs metres d’aquesta facultat, al Parlament, on s’estan debatent els pressupostos i on es dirigeix la manifestació de docents en vaga, precisament per demanar més inversió en Educació.

"Me queda la palabra"

També sembla voler cridar l’atenció de l’alumnat sobre la protesta docent –i la seva petició de diàleg a l’Administració– el poema escollit de Blas de OteroEn el principio, amb la seva cèlebre "me queda la palabra".

El bloc 2 de la prova de Castellà està dedicat als prejudicis lingüístics. L’examen recull afirmacions com "si només parlen aquesta llengua unes quantes desenes de milers de persones, per alguna cosa deu ser", "l’anglès està molt més evolucionat que el quítxua; es nota que unes llengües avancen i d’altres es queden endarrerides" o "això que parlen al poble de la meva àvia no és una llengua, és un dialecte mal parlat, sense regles i ple d’errors", i l’alumnat havia d’indicar si es tracta de prejudici per l’origen de les llengües, pel nombre de parlants o per la mitificació de la llengua materna.

Màxim dos punts per faltes

Les penalitzacions per errors de normativa (ortogràfics, lèxics o gramaticals) en la prova s’aplicaran "de forma global" sobre la qualificació total de la prova, amb un descompte d’una dècima per error fins a un màxim de dos punts.

Aquestes penalitzacions no s’imputaran a apartats específics, sinó al resultat final. Cada part de l’examen es qualificarà de manera independent segons els criteris establerts, i el còmput total de cada una no podrà ser inferior a zero, de manera que les qualificacions negatives d’un apartat no afectaran les dels altres.

Notícies relacionades

A les 12 ha començat la segona prova, la d’Anglès.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nòmades de tot Europa aconsegueixen el perillós opi silvestre a Espanya: 'No volem que se sàpiga i vingui més gent
  2. Mor un jove de 18 anys en un accident a l'AP-7 a Llers
  3. Xènia Cardona i Estrella Martos, parella dins i fora de la pista i un Amos de l'Àrea especial amb el Vilafant
  4. La família d’una alumna d’un institut de Figueres denuncia un presumpte cas d’assetjament escolar
  5. Una dona haurà de retornar 22.918 euros d’una pensió per tenir el fill empadronat a casa
  6. Els Mossos detenen el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal a l'AP-7 a Llers
  7. Estrenen el documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes, amb Lluís Roura i Narcís Bardalet com a protagonistes
  8. El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià

La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros

La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros

Adif emprendrà accions legals contra Siemens pels talls totals de Rodalies d’aquest dimarts

Adif emprendrà accions legals contra Siemens pels talls totals de Rodalies d’aquest dimarts

Illa es reuneix amb el Papa i li agraeix la seva "sensibilitat cap a Catalunya"

Illa es reuneix amb el Papa i li agraeix la seva "sensibilitat cap a Catalunya"

El papa Lleó XIV inicia la visita a Barcelona a la catedral amb una crida a la unitat en català i castellà

El papa Lleó XIV inicia la visita a Barcelona a la catedral amb una crida a la unitat en català i castellà

És oficial: el Govern prohibeix a la DGT seguir la ubicació dels conductors que tinguin la balisa V16 connectada després de la nova mesura que ha entrat en vigor

És oficial: el Govern prohibeix a la DGT seguir la ubicació dels conductors que tinguin la balisa V16 connectada després de la nova mesura que ha entrat en vigor

La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués arran d'una inspecció que va fer l'Ajuntament

La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués arran d'una inspecció que va fer l'Ajuntament

Voluntàries de Roses alerten sobre la proliferació de gats i reclamen més transparència i coordinació de la gestió municipal

Voluntàries de Roses alerten sobre la proliferació de gats i reclamen més transparència i coordinació de la gestió municipal

Els Bombers preveuen una campanya forestal "complexa" a l'Empordà i Girona per les altes temperatures i les possibles ventades

Els Bombers preveuen una campanya forestal "complexa" a l'Empordà i Girona per les altes temperatures i les possibles ventades
Tracking Pixel Contents