Afectació generalitzada
Rodalies es recupera gradualment després d’una suspensió total del servei de 20 minuts
La caiguda del centre de control d’Adif de l’estació de França ha deixat interrompuda tota la circulació de trens a Catalunya durant 20 minuts
Pau Lizana Manuel
El centre de control d’Adif que regula tota la circulació dels Rodalies i els Regionals ha caigut aquest dimarts i ha obligat a interrompre abruptament la circulació de tots els trens a Catalunya durant 20 minuts. En concret, segons ha informat Rodalies, s’han vist afectades les línies R1, R2, R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1, RT2. Després de la incidència, el sistema s’ha pogut restablir i tots els trens han tornat a circular progressivament, tot i que s’espera que la interrupció del servei deixi retards en la immensa majoria de línies durant tota la jornada. La incidència s’ha produït pocs minuts abans de l’arribada del Papa a Barcelona i un dia en què s’havien previst reforços per cobrir l’augment de la demanda per la visita del Pontífex a Barcelona.
Segons han informat fonts d’Adif a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, el sistema informàtic del Centre de Regulació de la Circulació (CRC) de l’estació de França a les 12.25 hores. Les veus de la companyia ferroviària asseguren que "els sistemes de suport d’emergència per garantir el servei han funcionat", cosa que ha propiciat que, "de forma generalitzada", els trens no s’haguessin d’aturar completament. La incidència ha quedat resolta a les 12.45, 20 minuts després de començar.
Preguntada per la incidència, la consellera d’Habitatge, Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha recordat que Adif està implementant nous sistemes de seguretat – els enclavaments ERTMS2 – i que la seva instal·lació "ha generat algunes problemàtiques" els últims mesos. "Quan el sistema estigui implementat al complet serà molt més segur", ha explicat la consellera.
L’incident d’aquest dimarts és el mateix que es va produir pocs dies després de l’accident de Gelida i que, segons es va poder determinar setmanes més tard va ser causada per una fallada en el software que Siemens proporciona al centre de control. Sense el centre de control en funcionament, Adif, que és la responsable de la infraestructura ferroviària, no pot informar degudament els maquinistes de possibles incidències en els seus trajectes o donar-los les indicacions per poder avançar amb seguretat. De fet, una caiguda generalitzada del sistema fa que tots els semàfors es posin en vermell, per això els trens que circulaven en el moment de la incidència hagin quedat detinguts pocs instants després.
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