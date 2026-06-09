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Fallada en el software

Adif emprendrà accions legals contra Siemens pels talls totals de Rodalies d’aquest dimarts

La companyia ferroviària atribueix a la tecnològica les fallades informàtiques que han paralitzat tots els trens de Catalunya aquest dimarts

El Centre de Regulació de la Circulació (CRC) d'Adif, a l'estació de França de Barcelona.

El Centre de Regulació de la Circulació (CRC) d'Adif, a l'estació de França de Barcelona. / EPC

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Pau Lizana Manuel

Barcelona

Adif emprendrà accions legals contra Siemens per les dues fallades informàtiques registrades aquest dimarts que han obligat a interrompre tot el trànsit de Rodalies i de Regionals momentàniament i han provocat greus retards a tota la xarxa. L’empresa tecnològica és l’encarregada de proveir el sistema informàtic per al Centre de Regulació de la Circulació (CRC) gestionat per Adif a l’Estació de França de Barcelona. En un comunicat, l’empresa ferroviària ha explicat que ja ha obert un expedient per aclarir les causes de les incidències d’aquest dimarts i ha anunciat que posarà en marxa "les accions judicials que consideri necessàries" un cop analitzats els incidents.

No és la primera vegada que Adif apunta a Siemens per aquest tipus d’afectacions. El mes de gener passat, pocs dies després de l’accident de Gelida, una caiguda similar del sistema va interrompre tot el servei de Rodalies i va provocar retards durant la jornada. De nou, les investigacions sobre el que va passar van apuntar al "software" de la tecnològica que fa servir el centre de control. En el comunicat, Adif ha assegurat que la situació és "injustificada, inadmissible, inassumible i absolutament intolerable".

És per això, segons ha explicat Adif en el comunicat, que l’empresa s’ha vist abocada a prendre mesures "en defensa d’un servei públic de qualitat per als usuaris catalans". Les incidències d’aquest dimarts han coincidit amb l’arribada del papa Lleó XIV a Barcelona. De fet, el primer dels incidents s’ha produït just quan el pontífex aterrava a l’aeroport del Prat, procedent de Madrid.

El detall de les incidències

El comunicat d’Adif també ha aprofundit en com s’han desenvolupat les dues incidències que han deixat totes les línies de Rodalies amb retards de més de 30 minuts de mitjana. La primera s’ha produït a les 12.25 hores d’aquest dimarts i ha quedat resolta 20 minuts més tard, quan s’ha completat "la migració als sistemes de suport" d’Adif. La segona s’ha produït "poc després de les 15 hores" i ha durat "aproximadament 15 minuts". En aquest segon cas, la caiguda del sistema no ha estat general, sinó que s’ha perdut part de la connexió entre el centre de control i els trens. A les 15.30 hores, i després de tornar a haver d’utilitzar els sistemes informàtics de suport, s’ha pogut restablir tot el sistema.

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Sense el centre de control en funcionament, Adif, que és la responsable de la infraestructura ferroviària, no pot informar degudament els maquinistes de possibles incidències en els seus trajectes ni donar-los les indicacions per poder avançar amb seguretat. De fet, una caiguda generalitzada del sistema fa que tots els semàfors presents a les vies es posin en vermell; per això, els trens que circulaven quan han succeït les incidències han quedat aturats pocs instants després.

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