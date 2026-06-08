De Catalunya al món
Un català crearà el principal museu de la música d'Europa
El centre, basat en l’experiència, forma part d’un gran complex a Croàcia en què també participen arquitectes i dissenyadors de prestigi internacional
Josep Lluís Micó
L’empresa d’un manresà ha estat escollida per crear el principal museu sobre música d’Europa. En realitat, el projecte d’aquesta firma catalana, Playmedia Group, ha estat seleccionat perquè suposa anar molt més enllà de les clàssiques instal·lacions amb material artístic que pot visitar el públic. L’equipament en qüestió es dirà Music Experience Centre (MEC) i serà una de les apostes principals del complex cultural que s’inaugurarà a Croàcia l’11 de març de 2027.
Va ser Marko Pipunić, l’impulsor de la iniciativa, la major inversió privada en aquesta àrea al país en l’últim segle, qui, en primera instància, es va interessar per la companyia fundada al Bages. Després de citar-ne el CEO, Josep Maria Herms, i entrevistar-se amb ell, li va traslladar la proposta.
La conversa va ser suficient perquè el mecenes croat arribés a la conclusió que l’EVE Music Hall, l’imponent espai que està construint a Čepin, guanyaria qualitat amb un centre on es materialitzessin les idees que li acabava de transmetre Herms.
Playmedia Group va ser incorporat llavors a un ambiciós pla que compta amb la participació de referents de prestigi internacional. Per exemple, un dels estudis d’arquitectura més innovadors del món, Bjarke Ingels Group (BIG), ha rebut l’encàrrec de l’auditori, mentre que del desenvolupament de la marca i la identitat visual se’n cuidarà North Design, empresa amb clients com Amazon, Sansung, Tate o Southbank Centre.
La voluntat de Pipunić ha dut professionals tan influents com aquests a trobar-se als camps d’Eslavònia, a l’est de Croàcia, per configurar un equipament d’enormes dimensions i abast global.
La ciutadania n’espera la culminació amb altes expectatives, no en va aquest ha estat concebut com un projecte de país, l’abast del qual transcendirà fronteres, tant per la seva rellevància cultural com pel seu potencial econòmic. A més de constituir-se en una destinació turística de primera categoria, l’EVE i els hotels que albergarà el conjunt de construccions aspira a atreure visitants que s’hi desplacin per negocis. Des de l’àmbit privat, la voluntat de Pipunić és de servei públic. Les autoritats estatals ja han participat en els primers actes de presentació.
L'impulsor del complex sosté que és una "inversió en el futur, la creativitat i la comunitat"
A parer de Marko Pipunić, "la cultura excepcional no ha de ser un privilegi de les grans ciutats". El responsables del complex el veu com "un lloc que reunirà les persones, les inspirarà i les connectarà durant dècades".
Per aquesta raó, el que està portant a terme "no és una inversió en un edifici, sinó una inversió en el futur, la creativitat, la comunitat i la regió", amb "el coneixement" i les "noves idees" en l’horitzó.
Com subratlla Herms, que serà igualment el director creatiu del desplegament del MEC, l’objectiu és "explicar la música, no des de la seva història o els seus gèneres, sinó des de la seva capacitat única de generar emocions, construir identitats i connectar persones". "Es tracta d’un concepte sense precedents a Croàcia i amb pocs referents a escala internacional, que planteja una nova forma d’entendre la relació que hi ha entre la música i la societat contemporània", afegeix.
Cada visitant del MEC podrà "construir el seu propi recorregut". Mitjançant aquest itinerari, s’explorarà com "emocions universals", com "l’alegria, la calma, la nostàlgia, la por o la tristesa", condicionen les personalitats, percepcions i relacions humanes. Al centre, "les tecnologies d’última generació" es combinaran amb "una posada en escena altament sensorial".
Hi conviuran "espais immersius, instal·lacions interactives, realitat virtual, continguts audiovisuals de gran format, escenografies físiques, paisatges sonors i experiències olfactives", enumera el responsable de Playmedia. Josep Maria Herms, que també presideix el Bàsquet Manresa, menciona els tres pilars de la seva proposta per al MEC: les catedrals, les xarxes neuronals i la dualitat dels moviments visibles i invisibles.
Els temples, argumenta, són "espais destinats a preservar, protegir i difondre allò que una societat considera essencial", així que el centre de Čepin hauria de ser vist com "una catedral de les emocions, on la música esdevé patrimoni compartit i experiència col·lectiva", indica.
El segon paral·lelisme que estableix Playmedia Group vincula "les connexions [biològiques] que transmeten informació i coneixement" amb els lligams "que crea la música entre persones, cultures i generacions". Aquest és el component "vertebrador del recorregut" pel museu.
"Hi haurà espais immersius, realitat virtual, experiències olfatives i paissatges sonors"
El CEO agrega el següent sobre el tercer aspecte fonamental: "Les vibracions del so, el batec del cor, el ritme, la dansa o les cordes d’un instrument es transformaran en recursos espacials i narratius que donaran forma a l’experiència".
A major escala, el complex EVE està inspirat en el teló teatral, símbol de l’expectació dels instants previs al començament d’un espectacle, i alhora en el paisatge de Croàcia en què s’integren els edificis. Els dos volums que emergeixen sobre aquesta superfície, amb singulars façanes que descriuen una corba (envolupant), criden l’atenció sense trencar l’harmonia de la natura.
A l’interior hi haurà una gran sala amb 1.021 butaques, la capacitat de la qual arriba a les 2.800 persones si el públic està dret. Una altra àrea, més reduïda disposa de 308 seients més.
La cura en l’acústica ha estat màxima. Un sistema actiu permetrà adaptar l’indret als formats que allotgi: de les grans produccions o els concerts de les orquestres simfòniques a les interpretacions a cappella o els recitals de música de cambra, passant pels xous de rock, el jazz en directe o els cors.
Artistes i usuaris podran gaudir de les millors condicions gràcies a la confluència d’elements arquitectònics ajustables i sofisticades eines electròniques. Es persegueix la mateixa excel·lència que s’oferirà al MEC. A Playmedia Group opinen que aquest treball demostra la consolidació de la seva trajectòria internacional "en la creació d’espais i experiències culturals, d’oci i de marca per a institucions, empreses, destinacions turístiques, grups hotelers i promotors, per generar emoció, notorietat i valor econòmic".
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