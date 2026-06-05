Crisi a l'escola catalana
Parlen els professors del "no" al preacord amb Educació: "L'emergència educativa no l'arreglen 450 euros"
Helena López
La bretxa entre les demandes del professorat al carrer –més temps per coordinar-se, més recursos en salut mental o més educadores socials– i el que es negociava en les llargues reunions a Via Augusta, molt centrat en la qüestió salarial, era més que evident en les últimes setmanes. I el contundent "no" –amb un 65% dels vots– a la consulta sobre el preacord, que arrencava a l'administració una pujada salarial de 450 euros, confirmava aquesta distància. Una distància molt present al carrer durant les mobilitzacions d'aquest divendres, en una nova vaga general educativa, la primera del nou cicle, el punt àlgid del qual es viurà, segons anuncien els sindicats que encara convoquen les aturades –Ustec i la CGT–, dimarts vinent. Coincidint amb la visita del Papa, la convocatòria de vaga –un secret a veus– ha estat confirmada aquest divendres.
Els professors de Ciències estan descontents perquè el preacord no reverteix la fusió de la Física i la Química a batxillerat; els coordinadors digitals, perquè no millora les seves condicions (i en algun moment de la negociació sí que va estar sobre la taula una proposta de millora); els tutors, perquè el preacord no aconsegueix abaixar les ràtios escolars més enllà del que es va acordar al març. Els motius del "no" són diversos, tot i que la immensa majoria coincideixen que no dona resposta a la situació d'emergència educativa.
"Quant temps fa que no trepitgen una aula?"
"Ja no sé ni quantes vagues portem cridant que no podem més. Què és el que no han entès d'«emergència»? De veritat pensaven que amb 450 euros al mes i 6.400 dotacions en quatre anys la situació quedava resolta? Quant temps fa que no trepitgen una aula?", es desfoga Anna, tutora d'ESO en un institut de Barcelona, que proposa obrir altres espais de negociació educativa, "més connectats amb la realitat dels instituts". "Resulta increïble que estiguem plantejant una situació límit i la resposta sigui invertir 14 milions a crear 5.000 càtedres a secundària", conclou enfadada.
Un sentiment comú és la necessitat de prioritzar objectius compartits i decidir quines han de ser les principals reivindicacions, una tasca difícil d'assumir de forma col·lectiva en un col·lectiu format per gairebé 100.000 docents.
"Aules que cremen"
Hi ha consens aquests dies en la urgència de climatitzar les aules. Una prioritat que també comparteixen les famílies, que exigeixen tenir veu en la gestió d'aquesta crisi.
Igual que fan les direccions, també contràries a l'"Acord de país", en el seu cas perquè retalla capacitat de decisió dels equips directius a l'hora de conformar els seus equips (elimina les entrevistes i redueix al 3% la possibilitat de crear places perfilades). El professor Marc Hortal –que va fer públic el seu suport al preacord– assenyalava dijous que s'està tractant un problema estructural del sistema educatiu com si fos un simple conflicte laboral, i així "no té solució".
Una reflexió a la qual el professor Cesc Ayora responia en una conversa constructiva a la xarxa X –de vegades, poques, passa– que era "exactament això". "Serà molt difícil respondre a aquest 'no' des d'una taula sindical. El que el partit de Govern i les altres formacions han de llegir és que això va més enllà d'un conflicte laboral docent i gestar una resposta molt més àmplia i profunda als problemes del sistema educatiu", responia.
En aquest sentit, mestres i professors apunten reivindicacions socials i educatives que van molt més enllà d'una taula sindical: el dret a l'habitatge de les criatures –amb pancartes com "sense casa no hi ha educació"–, el problema de la pobresa infantil, la salut mental dels adolescents, la "desorbitada inversió en pantalles", el manteniment dels centres, els barracons o les ràtios. Qüestions, totes, que queden fora del preacord, igual que les colònies, un altre conflicte que s'arrossegarà el curs vinent.
"M'he sentit utilitzat. Vaig fer quatre vagues contra l'acord del març, i el mateix sindicat que criticava aquest acord [Ustec] ara defensa les ràtios educatives que aquest recull, el pla de desburocratització que aquest recull... Com s'entén això?", lamenta l'Óscar, tutor d'ESO en un institut del Vallès, aquest divendres durant la vaga general del sector educatiu.
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