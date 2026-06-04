Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Pedret i MarzàCicles del cel per planificar les tasques agrícolesMotel EmpordàIncendi VilamacolumFlorian PadrósPremi Nacional Gastronomia Tradicional
instagramlinkedin

Alerta

Protecció Civil demana “molta prudència” per la previsió de tempestes i crescudes sobtades de rius aquesta tarda

S’incrementa el risc d’inundacions sobretot a les comarques de Barcelona i Girona, on podrien caure 40 l/m2 en 30 minuts

El Rec Susanna, a les Forques, ple d'aigua en un episodi de pluja recent.

El Rec Susanna, a les Forques, ple d'aigua en un episodi de pluja recent. / Josep Domènech Ripoll

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Figueres

Protecció Civil de la Generalitat manté activat en fase d'alerta el Pla especial per risc d'inundacions (Inuncat) davant la previsió de ruixats molt intensos aquest dijous a la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha incrementat el perill d'aiguats en diverses comarques, especialment les de Barcelona i Girona. Concretament, s'esperen precipitacions que poden superar els 40 l/m² en 30 minuts i en alguns llocs també es podria arribar al nou llindar de perill de 60 l/m² en tres hores. Per això, el Govern demana "molta prudència" davant les tempestes, que es preveuen intenses i sobtades i que poden fer créixer els rius i rieres.

L'SMC ha informat que l'episodi s'iniciarà a les zones d'interior i avançarà cap al litoral, amb una afectació territorial àmplia. S'espera que els xàfecs siguin d'intensitat forta, acompanyats de tempesta i, localment, de calamarsa o pedra.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) informa que el sòl es troba humit a causa de les pluges recents, fet que pot provocar una resposta ràpida dels rius i rieres, amb crescudes puntuals.

Notícies relacionades

Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir les previsions meteorològiques i no posar-se en risc. Així, recorda que cal allunyar-se de rius, rieres i barrancs, encara que no hi plogui, i en cap cas creuar-los malgrat que portin molt poca aigua. Davant de qualsevol emergència, cal trucar al 112.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Niño Becerra alerta del desajust de les pensions: 'Les expectatives d’ingressos no sembla que puguin sostenir el sistema de pensions amb el qual convivim
  2. Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
  3. Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
  4. Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
  5. Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
  6. Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
  7. L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo 'd'abús de poder' per utilitzar una sala municipal
  8. L'Ajuntament de Figueres fa un pas endavant per construir la segona biblioteca i el nou arxiu al Parc de les Aigües

Protecció Civil demana “molta prudència” per la previsió de tempestes i crescudes sobtades de rius aquesta tarda

Protecció Civil demana “molta prudència” per la previsió de tempestes i crescudes sobtades de rius aquesta tarda

Els tres regidors de Junts i l'edil d'ERC cessat presenten una moció de censura contra l'alcaldessa de Pont de Molins

Els tres regidors de Junts i l'edil d'ERC cessat presenten una moció de censura contra l'alcaldessa de Pont de Molins

Ni sou ni ascens professional: els joves consideren que l’èxit és treballar en allò que els agrada i poder conciliar

Ni sou ni ascens professional: els joves consideren que l’èxit és treballar en allò que els agrada i poder conciliar

Sandy Martos, activista: "Treballar per viure i no viure per treballar és una de les majors formes d'autocura"

Sandy Martos, activista: "Treballar per viure i no viure per treballar és una de les majors formes d'autocura"

Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: "Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat"

Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: "Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat"

Les imatges de l'incendi a la planta de residus de Pedret i Marzà el 3 de juny

Les imatges de l'incendi a la planta de residus de Pedret i Marzà el 3 de juny

'Cocaïna rosa', cànnabis, òxid nitrós... les drogues que preocupen els metges d'Urgències

'Cocaïna rosa', cànnabis, òxid nitrós... les drogues que preocupen els metges d'Urgències

Narcís Garolera: "El papa Lleó XIII va proclamar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya"

Narcís Garolera: "El papa Lleó XIII va proclamar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya"
Tracking Pixel Contents