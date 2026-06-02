Casos al PSOE
Junts demana a Feijóo que vagi a Waterloo a explicar la seva moció de censura instrumental a Puigdemont
El PP agita la idea d’una moció amb convocatòria immediata d’eleccions perquè Junts i el PNB es retratin i relaxar la pressió interna
Carlota Camps
Junts torna a desafiar el PP a desplaçar-se fins a Waterloo. Davant les últimes crides dels populars perquè els postconvergents s’afegeixin a una moció de censura contra Pedro Sánchez, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha emplaçat Alberto Núñez Feijóo a desplaçar-se personalment fins a Bèlgica per parlar d’aquesta qüestió cara a cara amb el líder de la formació, Carles Puigdemont.
«El senyor Feijóo sap que si té una oferta seriosa el que ha de fer és explicar-la en una reunió a Waterloo», ha manifestat el número dos de la formació en una entrevista a Catalunya Ràdio, i ha rebutjat així mateix la possibilitat que els populars enviïn un «emissari» fins al lloc de residència del seu líder. Segons el dirigent de Junts, si la proposta és «seriosa», ha de ser liderada pel mateix interessat.
Fa un any, després de l’esclat del cas Santos Cerdán, els postconvergents ja van desafiar el PP a viatjar fins a Waterloo per parlar d’aquesta qüestió, una condició que va fer encallar la ronda de contactes que havia previst Feijóo.
Amb tot, Turull ha afirmat que la seva formació no és al Congrés ni per «apuntalar» el PP ni el PSOE, i ha assegurat que seran «igual d’exigents» amb els dos partits. Els socialistes també van haver de desplaçar-se fins a Bèlgica el 2023 per negociar la investidura de Sánchez, tot i que el president del Govern no s’hi va desplaçar. De fet, la reunió entre Sánchez i Puigdemont ha sigut sempre una assignatura pendent que els postconvergents van exigir en més d’una ocasió, fins a trencar relacions amb el PSOE l’octubre del 2025.
Sigui com sigui, el diagnòstic de Junts és que la legislatura «ja no dona més de si». Per aquesta raó, Turull ha reclamat a Sánchez que deixi de governar «a cop de decret» i que convoqui eleccions anticipades.
Els postconvergents s’afegeixen així a les tesis del PNB, que fa una setmana va començar a reclamar obertament a Sánchez que avancés la cita amb les urnes prevista el 2027. Els ‘jeltzales’ han anat incrementant la pressió sobre el Govern a mesura que s’han conegut noves informacions del cas que afecta José Luis Rodríguez Zapatero, tot i que també rebutgen sumar-se a una moció de censura amb el PP i Vox.
