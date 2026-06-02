Desallotjat l’institut Vilumara de l’Hospitalet per un incendi en una aula
L’incident ha acabat sense ferits
Un total de set dotacions dels Bombers de la Generalitat s’han desplaçat fins a l’institut Can Vilumara de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) després que es declarés un incendi en una aula. Un incident que ha obligat a desallotjar l’equipament, que compta amb uns 800 alumnes d’entre 12 i 18 anys, ja a primera hora del matí, atès que el 112 ha rebut l’alerta a les 8.02 hores.
Tot i que el foc ha quedat confinat en una única classe i no s’ha arribat a estendre a la resta de l’edifici, el fum sí que s’ha estès per l’immoble, fet que ha suposat que els Bombers hagin hagut d’efectuar tasques de ventilació.
Tot i que encara es desconeix l’origen del foc, les primeres informacions apunten a una possible fallada d’un aparell elèctric de l’aula. Malgrat que les flames han quedat extingides, fonts de l’institut han destacat a aquest diari que, passades les 10.15 hores, els alumnes encara no havien pogut tornar al centre.
