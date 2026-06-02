Mobilitat complicada
Catalunya descarta recomanar el teletreball per la visita del Papa
El Govern defensa que estarà centrat a garantir la mobilitat aquests dies reforçant els transports públics perquè els treballadors no tinguin problemes de desplaçament
El Govern central recomana a les empreses de Barcelona i Madrid donar teletreball durant la visita del Papa
El Govern reclama a l’Església que el Papa inclogui el català en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família
Sara González
Malgrat que el Ministeri de Treball liderat per Yolanda Díaz reclama a les empreses de Madrid, Catalunya i les Illes Canàries que facilitin al màxim el teletreball als seus empleats per evitar problemes de mobilitat durant la visita del Papa, el Govern de Salvador Illa ha descartat fer aquesta recomanació. L’argument és que la seva tasca ha d’estar centrada a garantir la mobilitat perquè tots els treballadors arribin als seus llocs de treball, per a la qual cosa, ha remarcat, es reforçaran els transports públics entre el 9 i l’11 de juny.
"No sé si seria un bon missatge que quan hi ha visites de caps d’estat el Govern no pugui assegurar la mobilitat dels treballadors"
"No sé si seria un bon missatge que, quan hi ha visites de caps d’estat, el Govern no pugui assegurar la mobilitat dels treballadors", ha assegurat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha defensat que l’aposta de l’Executiu sigui ampliar la freqüència i capacitat de trens i autobusos aquests dies, cosa que també succeirà davant altres esdeveniments previstos com el Tour de França. El teletreball, ha recordat, s’ha recomanat en altres ocasions davant "fets sobrevinguts" o derivats de la climatologia, però no quan s’han produït grans esdeveniments o visites de polítics internacionals. Així doncs, la línia de la Generalitat va en sentit oposat al que ha apuntat el ministeri.
Conscient que els usuaris habituals de Rodalies poden considerar un greuge que es reforci el servei per la visita del Papa, la consellera Paneque ha reconegut que li agradaria que aquestes millores d’augment de freqüència i de la capacitat dels trens amb més vagons fos "estructural", com reclamen des de fa anys els viatgers freqüents. No obstant això, ha assegurat que per aconseguir-ho farien falta uns recursos que es poden obtenir de "forma excepcional però no continuada". Això sí, ha recordat que hi ha un full de ruta per millorar el servei amb més material rodant i les infraestructures en els pròxims anys, cosa que se suma al traspàs de la gestió. "Estem parlant de reforços puntuals però no estructurals", ha conclòs.
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- La UE canvia les normes a partir del juliol i la DGT confirma dos nous dispositius obligatoris
- Canvi de temps: l'arribada d'una massa d'aire fresc provocarà un descens de les temperatures a partir de dimarts
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Maite Gassó, directora creativa de Lola Casademunt: “Ara la meva mare tornarà a la Llotja per la porta gran”
- Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després