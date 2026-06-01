Conflicte a l’escola catalana
Els docents debaten el preacord d'Educació en una assemblea insòlita a l'atri de la basílica de Montserrat
Els concentrats estan a favor del "no" i criden consignes com "Què li diem al Papa? Vaga, vaga, vaga"
Uns 200 docents de la Catalunya Central han ocupat aquest dilluns al migdia l'atri de la Basílica de Santa Maria de Montserrat per celebrar una assemblea i debatre el preacord amb Educació. És una imatge insòlita, ja que mai una manifestació havia entrat fins a aquest espai. Quan els docents han accedit a l'atri -traient les cintes que ho impedien-, l'Escolania estava cantant el Virolai i els participants han esperat que acabés per iniciar l'assemblea.
Els docents han arribat al monestir després de pujar a peu des de l'estació del cremallera a Monistrol de Montserrat, en un recorregut d'uns 10 quilòmetres. Els concentrats estan a favor del "no" al preacord i han fet crits de "Niubó, dimissió" i "Què li diem al Papa? Vaga, vaga, vaga". La plaça de Santa Maria de Montserrat és escenari habitual de reivindicacions, però mai abans cap col·lectiu havia travessat l'entrada. Això ha provocat la sorpresa dels visitants a Montserrat, molts d'ells estrangers, que no coneixien el conflicte.
Els treballadors de Montserrat han demanat als docents que no fessin servir els altaveus perquè als pisos superiors de l'atri hi ha la infermeria del monestir, on hi ha els monjos malalts. Tot i això, els docents han fet cas omís d'aquestes indicacions i han celebrat l'assemblea un cop ha finalitzat la missa.
La reunió ha rebutjat per unanimitat el preacord amb Educació. En declaracions a l'ACN, el delegat de la CGT, Pablo Ruiz, ha explicat que, entre el professorat, predomina la percepció que les mesures pactades no tindran "un impacte significatiu a les aules" ni serviran per revertir els problemes estructurals que arrossega el sistema educatiu.
Segons diu, entre les principals preocupacions dels docents hi ha la manca de recursos als centres, l'excés de càrrega burocràtica i les dificultats creixents per atendre adequadament la diversitat de l'alumnat.
Un avís de cara a la visita del Papa
L'elecció de Montserrat com a escenari de la protesta no és casual. Tot i que els sindicats insisteixen que la seva prioritat continua sent la negociació i l'assoliment d'un acord satisfactori, adverteixen que les mobilitzacions podrien intensificar-se si en els pròxims dies no es produeixen avenços substancials.
En aquest context, els representants sindicals apunten que la visita del Papa a Barcelona i Montserrat podria convertir-se en un nou focus de protesta. "Nosaltres volem negociar i tancar un acord favorable", ha afirmat Ruiz. Amb tot, considera que "és el Govern qui força els docents a dur a terme aquest tipus d'accions per fer visible un conflicte social de primer ordre".
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir
- Confirmat: els joves d’entre 23 i 29 anys que visquin amb els seus pares podran rebre aquesta ajuda de 700 euros
- El jutge va bloquejar 300.000 euros als integrants de la trama dos mesos abans d’entrar al despatx de Zapatero
- Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després
- Figueres ret homenatge a Salvador Fàbrega, l'heroi de la Segona Guerra Mundial recuperat de l'oblit
- “No pots abandonar el teu gos perquè no trobes pis”: el calvari d’una parella jove a l’Empordà per trobar un pis de lloguer