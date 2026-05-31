Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o fan “les vagues necessàries” fins a final de curs
USTEC defensa una vaga indefinida a partir del 8 de juny si el col·lectiu no avala l’acord
ACN
Els sindicats preguntaran als docents si accepten el preacord tancat amb el Departament d’Educació divendres passat o si es comprometen a “fer les vagues necessàries fins a acabar el curs” en la consulta impulsada per USTEC, CGT, Intersindical i COS. La votació es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre dilluns i dijous. USTEC defensa el 'sí' al pacte, però aposta per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny si els treballadors no avalen el principi d’acord, segons ha informat el mateix sindicat. Les organitzacions majoritàries de l’ensenyament públic han optat per suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous mentre es duu a terme la consulta.
Professors de Secundària, que també defensa avalar l'acord, ha fet una consulta entre els seus afiliats.
En canvi, les altres organitzacions impulsores de la consulta -CGT, Intersindical i COS- fan campanya pel ‘no’ i per mantenir el cicle de mobilitzacions previst per la propera setmana.
La consulta es farà de forma unitària entre USTEC, CGT, Intersindical i s'enviarà al correu corporatiu dels docents. Els professionals educatius només podran contestar una vegada i tindran temps entre dilluns a les 12h00 i dijous a les 12h00.
Pel que fa a les vagues, el dilluns la convocatòria era específica per als docents de les comarques centrals i gironines; dimarts per al personal del Barcelonès; dimecres per als treballadors educatius de Tarragona i Terres de l'Ebre i dijous per als de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. El divendres està prevista l'última vaga del cicle de 18 aturades convocades els mesos de maig i juny i de les quals se n'han dut a terme 13.
L'acord incorpora 50 euros més al complement de nova creació
L’acord, tancat després d’una jornada maratoniana de negociacions, va incorporar 50 euros més que l'anterior per al complement de nova creació per a tots els docents. A quatre anys, aquest serà de 173 euros, que sumat a l'increment del 30% del complement específic acordat amb CCOO i UGT al març i els increments estatals, faran que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a quatre anys.
A més, s'ha inclòs la recuperació del deute dels sexennis en cinc anys. Els sexennis són les quanties que cobren els professionals de l'educació per antiguitat i que fins al 2012 es cobraven a sis anys, però que amb les retallades es van passar a cobrar a nou anys. El 2024 aquesta retallada es va revertir, però el col·lectiu exigia percebre allò que no havia cobrat durant les retallades, qüestió que ara s'ha acceptat per part de l'administració.
Més enllà de l'aspecte salarial, s'inclou la convocatòria de 5.000 càtedres per a professors de secundària en dos anys, de tal manera que serien 2.500 l'any vinent i la mateixa quantitat el següent.
Pel que fa a les dotacions de suport a l’escola inclusiva, la proposta inclou 1.088 dotacions per al curs vinent; 1.651 per al 2027-2028; i 2.023 per al 2029-2030, fins a assolir una previsió global de 6.413.
